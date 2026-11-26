El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga a un grupo presuntamente conformado por menores de edad que habría desarrollado actividades ilícitas dentro y en los alrededores del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, en Orotina.

La supuesta agrupación es conocida como “Grupo de la Plaza” y sus integrantes figuran en una investigación que la Unidad de Crimen Organizado del OIJ de Orotina desarrolla desde mayo de 2026, luego de recibir información sobre situaciones que podrían comprometer la seguridad y la integridad de estudiantes.

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El expediente fue denominado operacionalmente “Caso Semillero”. Las autoridades aclararon que ese nombre no identifica a la presunta organización, sino que corresponde a una referencia utilizada para dar seguimiento a las diligencias.

En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga a un grupo presuntamente conformado por menores de edad que habría desarrollado actividades ilícitas dentro y en los alrededores del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer. La supuesta agrupación es conocida como “Grupo de la Plaza” y sus integrantes figuran en una investigación que la Unidad de Crimen Organizado del OIJ de Orotina desarrolla desde mayo de 2026. La Policía Judicial recordó que todas las personas investigadas se encuentran protegidas por el principio de presunción de inocencia.

La palabra “Semillero” alude al entorno educativo como espacio de formación y desarrollo de las personas jóvenes, así como a la necesidad de identificar a tiempo posibles factores de riesgo que puedan afectar a la población estudiantil.

Por el momento, las autoridades confirmaron que se han realizado varias detenciones; sin embargo, se está a la espera de realizar la detención de todos los involucrados. De hecho, una de las menores investigadas, no se encontraba en su casa y las autoridades la buscan en Jacó.

Las diligencias no se realizan mediante el tradicional allanamiento, sino que los agentes se han desplazado hasta las viviendas antes de la entrada a clases y conversaron con los padres de los menores para realizar los arrestos.

El caso comprende ocho causas judiciales en las que se indagan posibles delitos relacionados con la introducción, suministro, distribución y comercialización de sustancias ilícitas.

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Además, las autoridades investigan aparentes extorsiones, amenazas, intimidaciones, agresiones que habrían provocado lesiones y daños a la propiedad.

El OIJ también recibió información sobre la posible presencia de armas de fuego en el entorno investigado. Este aspecto forma parte de las pesquisas y deberá aclararse mediante las diligencias correspondientes.

Como parte del operativo se tiene prevista la detención de 11 personas, todas dentro del marco de la jurisdicción penal juvenil. Las acciones se desarrollan bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

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Por tratarse de una investigación que involucra a menores de edad, el OIJ mantiene bajo reserva sus identidades y cualquier dato que permita reconocerlos.

La Policía Judicial recordó que todas las personas investigadas se encuentran protegidas por el principio de presunción de inocencia.

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