Dos intervenciones de la Fuerza Pública permitieron sacar de circulación 9.420 unidades de licor que, en apariencia, ingresaron al comercio sin cumplir con el pago de los impuestos correspondientes.

Los operativos se desarrollaron este martes en el distrito de Tejar, en el cantón de El Guarco, Cartago, y dejaron como resultado el decomiso de miles de botellas de vodka y ron.

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En 3 puntos Dos intervenciones de la Fuerza Pública permitieron sacar de circulación 9.420 unidades de licor que, en apariencia, ingresaron al comercio sin cumplir con el pago de los impuestos correspondientes. Los operativos se desarrollaron este martes en el distrito de Tejar, en el cantón de El Guarco, Cartago, y dejaron como resultado el decomiso de miles de botellas de vodka y ron. Los casos quedaron en manos de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

La primera actuación policial ocurrió durante la mañana, luego de que los oficiales recibieran una alerta sobre una camioneta que supuestamente transportaba bebidas alcohólicas de contrabando.

Los policías ubicaron el vehículo y abordaron al conductor, de apellido Murillo. Al revisar la carga, encontraron 5.808 unidades de vodka, por lo que procedieron con el decomiso.

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Horas después, en el mismo distrito cartaginés, los oficiales realizaron una segunda intervención. En esta ocasión identificaron a un hombre de apellido Rojas, quien transportaba otras 3.612 unidades de ron.

La mercancía también fue decomisada ante la sospecha de que se trataba de licor que no había cumplido con las obligaciones tributarias correspondientes.

En ambos procedimientos participó la Policía de Control Fiscal, que colaboró con las autoridades policiales en el decomiso de los productos.

Con estas dos acciones, las autoridades contabilizaron 9.420 unidades de bebidas alcohólicas retiradas de circulación en un mismo día en el cantón de El Guarco.

Los casos quedaron en manos de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.