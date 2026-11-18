La suerte llegó por partida doble a Cartago con el más reciente sorteo del acumulado de la Junta de Protección Social (JPS). Dos personas que compraron fracciones en esta provincia ya se presentaron a reclamar premios que, en conjunto, suman ₡418 millones.

Karen Gómez, de la Gerencia de Producción y Comercialización de la JPS, confirmó que ambos ganadores tenían partes de la combinación correspondiente a la serie 868 y el número 63, distribuida en territorio cartaginés.

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En 3 puntos La suerte llegó por partida doble a Cartago con el más reciente sorteo del acumulado de la Junta de Protección Social (JPS). Karen Gómez, de la Gerencia de Producción y Comercialización de la JPS, confirmó que ambos ganadores tenían partes de la combinación correspondiente a la serie 868 y el número 63, distribuida en territorio cartaginés. Mientras tanto, Cartago ya tiene dos ganadores que cobraron sus premios y que, entre ambos, recibieron ₡418 millones gracias a la combinación que resultó favorecida el pasado domingo.

Uno de ellos presentó las fracciones 4 y 5 de la emisión uno y recibió ₡167 millones.

La otra persona llegó con las fracciones 1, 2 y 3 de la emisión dos, por las que obtuvo un premio de ₡251 millones.

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De esta manera, dos compradores de lotería en Cartago ya hicieron efectivo el dinero que les correspondía del acumulado de ₡1.678 millones, repartido entre dos combinaciones ganadoras.

Pero todavía queda un premio pendiente. La segunda combinación favorecida fue la serie 738 con el número 84, que se distribuyó en la provincia de Alajuela. Según indicó Gómez, hasta el momento ningún ganador se ha presentado a reclamar ese monto.

La JPS pidió a las personas que compraron lotería revisar con atención sus fracciones para comprobar si tienen alguno de los números premiados. La verificación puede hacerse en el sitio web oficial jps.go.cr o en la página de Facebook de la institución.

El acumulado continúa en juego en los sorteos de los martes, los viernes con los Chances y los domingos con la Lotería Nacional.

Mientras tanto, Cartago ya tiene dos ganadores que cobraron sus premios y que, entre ambos, recibieron ₡418 millones gracias a la combinación que resultó favorecida el pasado domingo.