Dos hombres fueron detenidos la mañana de este miércoles 18 de noviembre durante una serie de operativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el sector de Quebrada Amarilla, en Garabito de Puntarenas.

Los agentes judiciales realizaron tres allanamientos en viviendas de esa localidad, como parte de las diligencias relacionadas con un homicidio ocurrido el pasado 26 de octubre en Playa Hermosa de Jacó.

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En 3 puntos Dos hombres fueron detenidos la mañana de este miércoles 18 de noviembre durante una serie de operativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el sector de Quebrada Amarilla, en Garabito de Puntarenas. Los agentes judiciales realizaron tres allanamientos en viviendas de esa localidad, como parte de las diligencias relacionadas con un homicidio ocurrido el pasado 26 de octubre en Playa Hermosa de Jacó. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y precisar la responsabilidad que habría tenido cada uno de los sospechosos.

Los detenidos son dos hombres de apellidos Sánchez, de 36 años, y Marín, de 44. Ambos figuran como sospechosos de participar en el ataque armado que terminó con la vida de un joven de apellido Navarrete, de 24 años.

De acuerdo con la información preliminar de la investigación, el día de los hechos varias personas se encontraban en Playa Hermosa cuando, aparentemente, fueron abordadas por los sujetos que ahora son investigados.

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Sin que mediara palabra, los sospechosos habrían disparado en múltiples ocasiones contra el grupo. El ataque dejó a tres personas heridas, mientras que Navarrete falleció en el sitio debido a las lesiones provocadas por los proyectiles.

Después del homicidio, los investigadores del OIJ de Garabito desarrollaron distintas diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables. Como resultado de ese trabajo, lograron establecer la aparente participación de los dos hombres detenidos este miércoles.

Los operativos comenzaron a las 4 a. m. y se efectuaron bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Durante las intervenciones, además de las capturas, los agentes decomisaron evidencia que consideran importante para el avance del expediente.

Los dos hombres serán presentados ante la autoridad judicial correspondiente, que deberá determinar su situación jurídica.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y precisar la responsabilidad que habría tenido cada uno de los sospechosos.