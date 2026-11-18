Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos realizaron la madrugada de este miércoles un allanamiento en una vivienda ubicada en el sector de Muelle, en Florencia de San Carlos, donde detuvieron a un joven de 19 años, de apellido Dávila, sospechoso de dedicarse a la venta de drogas.

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En 3 puntos Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos realizaron la madrugada de este miércoles un allanamiento en una vivienda ubicada en el sector de Muelle. El operativo comenzó a las 4:00 a. m. y forma parte de una investigación por presunta infracción a la Ley de Psicotrópicos, bajo la modalidad de comercialización de estupefacientes. El detenido será remitido al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

El operativo comenzó a las 4:00 a. m. y forma parte de una investigación por presunta infracción a la Ley de Psicotrópicos, bajo la modalidad de comercialización de estupefacientes.

Según la información preliminar del OIJ, las investigaciones comenzaron hace aproximadamente mes y medio, luego de que los agentes recibieran varias informaciones confidenciales que señalaban al joven como supuesto vendedor de crack y marihuana desde la vivienda intervenida.

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A partir de esas denuncias, los investigadores realizaron distintas diligencias que permitieron reunir elementos sobre la presunta actividad ilícita del sospechoso.

Con los indicios recopilados y bajo la dirección funcional del Ministerio Público, los agentes ejecutaron el allanamiento, durante el cual lograron detener al joven y decomisar evidencia considerada importante para el avance de la investigación.

El detenido será remitido al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.