¡Arranca el Mundial Sub-17! Costa Rica afina motores para su debut ante Tanzania en Catar
La fiesta del fútbol juvenil comienza este jueves en Catar. Costa Rica será una de las 48 selecciones protagonistas de la cita mundialista y tendrá su primer compromiso el próximo sábado frente a Tanzania. Brasil e…
Llegó la hora de la verdad para las futuras promesas del fútbol mundial. Este jueves 19 de noviembre comienza oficialmente la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, una competición que reunirá a 48 selecciones nacionales con el sueño de conquistar el título.
Costa Rica dice presente en esta importante cita internacional y buscará dejar su huella bajo la dirección técnica de Randall Azofeifa.
La Tricolor tendrá su estreno el próximo sábado 21 de noviembre, cuando enfrente a Tanzania, a partir de las 7:00 de la mañana, hora de Costa Rica.
Un compromiso fundamental para comenzar con el pie derecho la aventura mundialista y sumar puntos en una fase de grupos que no será sencilla.
La Selección Nacional quedó ubicada en el grupo I, junto con tres rivales de diferentes características: Brasil, República de Irlanda y Tanzania.
El calendario costarricense continuará el martes 24 de noviembre frente a Irlanda, a las 6:30 a. m., mientras que cerrará la primera fase el viernes 27 de noviembre ante Brasil, a las 8:00 a. m.
Tres compromisos que pondrán a prueba el trabajo, la capacidad y el crecimiento de una generación que buscará representar dignamente al fútbol costarricense.
Esta edición tendrá nuevamente un formato de 48 participantes, distribuidos en 12 grupos de cuatro equipos.
Los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, dando paso a las rondas de eliminación directa.
La competición se extenderá hasta el 13 de diciembre, fecha en la que se conocerá al nuevo campeón mundial de la categoría.
Costa Rica ya tiene su primera cita marcada en el calendario. El sábado comienza el desafío ante Tanzania y la ilusión de una nueva generación de futbolistas costarricenses estará en juego en territorio catarí.