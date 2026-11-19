Llegó la hora de la verdad para las futuras promesas del fútbol mundial. Este jueves 19 de noviembre comienza oficialmente la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, una competición que reunirá a 48 selecciones nacionales con el sueño de conquistar el título.

Costa Rica dice presente en esta importante cita internacional y buscará dejar su huella bajo la dirección técnica de Randall Azofeifa.

Publicidad

La Tricolor tendrá su estreno el próximo sábado 21 de noviembre, cuando enfrente a Tanzania, a partir de las 7:00 de la mañana, hora de Costa Rica.

En 3 puntos Llegó la hora de la verdad para las futuras promesas del fútbol mundial. Costa Rica dice presente en esta importante cita internacional y buscará dejar su huella bajo la dirección técnica de Randall Azofeifa. Costa Rica ya tiene su primera cita marcada en el calendario.

Un compromiso fundamental para comenzar con el pie derecho la aventura mundialista y sumar puntos en una fase de grupos que no será sencilla.

La Selección Nacional quedó ubicada en el grupo I, junto con tres rivales de diferentes características: Brasil, República de Irlanda y Tanzania.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El calendario costarricense continuará el martes 24 de noviembre frente a Irlanda, a las 6:30 a. m., mientras que cerrará la primera fase el viernes 27 de noviembre ante Brasil, a las 8:00 a. m.

Tres compromisos que pondrán a prueba el trabajo, la capacidad y el crecimiento de una generación que buscará representar dignamente al fútbol costarricense.

Esta edición tendrá nuevamente un formato de 48 participantes, distribuidos en 12 grupos de cuatro equipos.

Los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, dando paso a las rondas de eliminación directa.

Publicidad

La competición se extenderá hasta el 13 de diciembre, fecha en la que se conocerá al nuevo campeón mundial de la categoría.

Costa Rica ya tiene su primera cita marcada en el calendario. El sábado comienza el desafío ante Tanzania y la ilusión de una nueva generación de futbolistas costarricenses estará en juego en territorio catarí.