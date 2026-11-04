Rally nocturno promete llenar de adrenalina y velocidad las calles esté sábado

El Campeonato Nacional de Rally regresa a Guanacaste este sábado con el Rally Turismo sin Fronteras 506. La Finca La Ponderosa, en El Salto de Bagaces, será el escenario de una jornada de 70 kilómetros de recorrido total y ocho tramos cronometrados.

Dos de esos tramos se disputarán de noche, cuando la visibilidad y la coordinación entre pilotos y copilotos cobrarán más importancia en la lucha contra el reloj. La competencia arrancará a la 1:30 p. m. y se extenderá hasta aproximadamente las 7:30 p. m.

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En 3 puntos El Campeonato Nacional de Rally regresa a Guanacaste este sábado con el Rally Turismo sin Fronteras 506. Dos de esos tramos se disputarán de noche, cuando la visibilidad y la coordinación entre pilotos y copilotos cobrarán más importancia en la lucha contra el reloj. La fecha es organizada por AORA y cuenta con el aval de FECOM y del Automóvil Club de Costa Rica.

La organización habilitará una zona para espectadores a la que se podrá ingresar en cualquier momento del evento. Para ubicarse en las demás zonas, el público deberá llegar antes del mediodía, cuando cerrará el acceso a esos sectores.

Los mapas del recorrido y de las zonas para espectadores estarán disponibles desde este jueves 5 de noviembre en las redes sociales de Rally Costa Rica. Eduardo Corrales, presidente de la Asociación Organizadora de Rallies (AORA), pidió a los asistentes seguir las indicaciones del personal en la finca.

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Tras las fechas de Pedregal y Solimar, Edgardo Mora lidera la clasificación general de pilotos con 16 puntos. Víctor Mora y Jeffry Castillo lo siguen con 11 unidades cada uno. Entre los copilotos, Guillermo Esquivel marcha primero con 16 puntos, seguido por Minor Castillo y Rodrigo Quirós, ambos con 11.

Mora y Esquivel también encabezan sus respectivas clasificaciones en R4. En N3 lideran Fabián Jiménez y Ricardo Miranda, mientras que en N2 los primeros lugares son de Fernando Coronado y Pablo Quirós. Franco Segnini y Marco Segnini llegan al frente de Side by Side.

La fecha es organizada por AORA y cuenta con el aval de FECOM y del Automóvil Club de Costa Rica.