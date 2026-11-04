Bryan Ruiz sorprende al reconocer la herencia de Jorge Luis Pinto: "Tengo algunos aspectos de él"

Bryan Ruiz no esconde sus influencias. En su nueva etapa como entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica, el exfutbolista reconoce que ha tomado elementos de diferentes estrategas con los que compartió durante su carrera.

Uno de ellos es Jorge Luis Pinto, el técnico colombiano que condujo a la Tricolor a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, en una de las páginas más importantes de la historia del fútbol costarricense.

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Ruiz habló sobre esa influencia durante una entrevista con el programa 120 Minutos de Radio Monumental, donde sorprendió al reconocer que conserva aspectos del trabajo de Pinto en su propia manera de dirigir.

En 3 puntos Bryan Ruiz no esconde sus influencias. En su nueva etapa como entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica, el exfutbolista reconoce que ha tomado elementos de diferentes estrategas con los que compartió durante su carrera. Uno de ellos es Jorge Luis Pinto, el técnico colombiano que condujo a la Tricolor a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, en una de las páginas más importantes de la historia del fútbol costarricense. La declaración abre nuevamente la conversación sobre el legado de Pinto, su relación con los futbolistas de aquella generación y cuánto de sus métodos permanece en la nueva Selección Nacional.

"Tengo algunos aspectos de Jorge Luis Pinto que heredé de él, por así decirlo, y que son muy importantes", manifestó el seleccionador.

Pero sus declaraciones no se quedaron ahí. Ruiz también cuestionó la rivalidad que frecuentemente se menciona alrededor del entrenador colombiano y destacó su aporte al fútbol nacional.

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"Yo no entiendo esa rivalidad de la que muchas veces se habla; Pinto es un excelente entrenador y para Costa Rica hizo cosas impresionantes", expresó.

El actual técnico de la Tricolor también hizo una observación sobre la personalidad de Pinto y cómo, desde su perspectiva, pudo influir en el desarrollo posterior de su carrera.

"Sí creo que su forma de ser le jugó en contra para muchas cosas a futuro, pero ha sido un gran estratega y una pieza fundamental para lograr la hazaña del 2014", agregó Ruiz.

Las palabras tienen un significado particular por tratarse de uno de los futbolistas que formó parte de aquella generación mundialista y que ahora ocupa el puesto de seleccionador nacional.

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Pinto dejó una huella importante en Costa Rica durante Brasil 2014, torneo en el que la Selección terminó primera de su grupo, por delante de Uruguay, Italia e Inglaterra, y alcanzó los cuartos de final, donde cayó ante Países Bajos en la tanda de penales.

Ahora Ruiz inicia su propio recorrido en el banquillo y reconoce que parte de sus herramientas como entrenador también tienen raíces en aquella experiencia.

La declaración abre nuevamente la conversación sobre el legado de Pinto, su relación con los futbolistas de aquella generación y cuánto de sus métodos permanece en la nueva Selección Nacional.