Una violenta noche y madrugada se registra en San José, donde dos hombres resultan heridos con armas blancas en hechos ocurridos en Alajuelita y La Carpio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informa que el primero de los casos ocurre pasadas las 9 p. m. de este jueves 26 de noviembre, en el sector de El Llano de San Antonio de Alajuelita.

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La víctima es un hombre de apellido Romero, de 38 años, quien se encontraba en vía pública cuando llegaron dos sujetos con los que, aparentemente, sostuvo una discusión.

En 3 puntos Una violenta noche y madrugada se registra en San José, donde dos hombres resultan heridos con armas blancas en hechos ocurridos en Alajuelita y La Carpio. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informa que el primero de los casos ocurre pasadas las 9 p. m. de este jueves 26 de noviembre, en el sector de El Llano de San Antonio de Alajuelita. Ambos hechos permanecen bajo investigación del OIJ para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los ataques.

En determinado momento, uno de los individuos sacó un arma blanca y le provocó varias heridas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el tórax.

Por estos hechos, oficiales de la policía administrativa detuvieron a dos hermanos de apellido Ñurinda, de 18 y 20 años.

Según el reporte judicial, las heridas que presenta Romero son superficiales y no comprometen su vida.

Horas más tarde, cerca de la 1 a. m. de este viernes, las autoridades atendieron otro ataque con arma blanca en el sector de La Carpio.

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En esta ocasión, la víctima es un joven de apellido Zambrana, de apenas 18 años, quien se encontraba en vía pública en compañía de otras personas.

Aparentemente, varios sujetos pasaron por el lugar y, sin mediar palabra, uno de ellos sacó un arma blanca y lo atacó, provocándole varias heridas en el abdomen y el brazo izquierdo.

El joven fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

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Por este último caso no se reportan personas detenidas.

Ambos hechos permanecen bajo investigación del OIJ para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los ataques.

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