¿Se quedó sin correo electrónico? Outlook comienza a recuperarse tras caída mundial, pero aún presenta fallas

Después de varias horas de problemas en todo el mundo, Outlook comienza a funcionar nuevamente. Sin embargo, la falla que inició este jueves 12 de noviembre todavía no está completamente solucionada.

La situación ha afectado a miles de usuarios que no han podido revisar sus correos electrónicos, enviar mensajes o ingresar a sus cuentas.

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En 3 puntos Después de varias horas de problemas en todo el mundo, Outlook comienza a funcionar nuevamente. La situación ha afectado a miles de usuarios que no han podido revisar sus correos electrónicos, enviar mensajes o ingresar a sus cuentas. Por ahora, quienes continúen experimentando dificultades deberán esperar a que Microsoft termine de solucionar la falla.

El problema también ha perjudicado a otros servicios de Microsoft, como Teams y Copilot.

Según explicó Microsoft, varios de sus servidores comenzaron a presentar una sobrecarga que les impedía atender correctamente las solicitudes de los usuarios.

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Para solucionar el problema, la compañía ha realizado ajustes y reiniciado parte de sus equipos.

Microsoft informó que este viernes 13 de noviembre se registran avances importantes y que cada vez más usuarios están recuperando el acceso.

No obstante, todavía pueden presentarse problemas para ingresar al correo o retrasos en la llegada de mensajes.

La compañía no ha anunciado una hora definitiva para el restablecimiento completo del servicio.

Por ahora, quienes continúen experimentando dificultades deberán esperar a que Microsoft termine de solucionar la falla.