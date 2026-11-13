¿Se quedó sin correo electrónico? Outlook comienza a recuperarse tras caída mundial, pero aún presenta fallas
Microsoft confirmó este viernes que sus servicios de correo electrónico están regresando poco a poco a la normalidad, aunque algunos usuarios todavía tienen dificultades para ingresar y enviar mensajes.
Después de varias horas de problemas en todo el mundo, Outlook comienza a funcionar nuevamente. Sin embargo, la falla que inició este jueves 12 de noviembre todavía no está completamente solucionada.
La situación ha afectado a miles de usuarios que no han podido revisar sus correos electrónicos, enviar mensajes o ingresar a sus cuentas.
El problema también ha perjudicado a otros servicios de Microsoft, como Teams y Copilot.
Según explicó Microsoft, varios de sus servidores comenzaron a presentar una sobrecarga que les impedía atender correctamente las solicitudes de los usuarios.
Para solucionar el problema, la compañía ha realizado ajustes y reiniciado parte de sus equipos.
Microsoft informó que este viernes 13 de noviembre se registran avances importantes y que cada vez más usuarios están recuperando el acceso.
No obstante, todavía pueden presentarse problemas para ingresar al correo o retrasos en la llegada de mensajes.
La compañía no ha anunciado una hora definitiva para el restablecimiento completo del servicio.
Por ahora, quienes continúen experimentando dificultades deberán esperar a que Microsoft termine de solucionar la falla.