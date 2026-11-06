¡Barahona se queda fuera! Bryan Ruiz define los convocados de Costa Rica para enfrentar a Argentina

La Selección Nacional de Costa Rica ya tiene definidos sus convocados para afrontar los compromisos amistosos ante Ecuador y Argentina, durante la fecha FIFA de noviembre.

El director técnico Bryan Ruiz dio a conocer una lista de 23 futbolistas, en la que destaca la ausencia de Carlos Barahona, quien sí había sido tomado en cuenta para los encuentros anteriores de la Tricolor ante Nicaragua y Haití.

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Otra baja importante es la de Keylor Navas. Según explicó Ruiz, el guardameta no fue convocado debido a una lesión, por lo que no estará disponible para estos compromisos internacionales.

En 3 puntos La Selección Nacional de Costa Rica ya tiene definidos sus convocados para afrontar los compromisos amistosos ante Ecuador y Argentina, durante la fecha FIFA de noviembre. El director técnico Bryan Ruiz dio a conocer una lista de 23 futbolistas, en la que destaca la ausencia de Carlos Barahona, quien sí había sido tomado en cuenta para los encuentros anteriores de la Tricolor ante Nicaragua y Haití. La Tricolor tendrá dos exigentes pruebas internacionales ante rivales sudamericanos, en una oportunidad para que Bryan Ruiz evalúe sus alternativas y continúe con su proceso al frente de la Selección Nacional.

En cuanto a los convocados, la portería estará integrada por Abraham Madriz, Bayron Mora y Patrick Sequeira.

Para la zona defensiva, Ruiz eligió a Aarón Salazar, Alexis Gamboa, Diego Mesén, Francisco Calvo, John Paul Ruiz, Joseph Mora, Juan Pablo Vargas, Kenay Myrie y Yerlan Sosa.

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En el mediocampo aparecen Andrey Soto, Celso Borges, Douglas López, Gabriel Leiva, Gian Mauro Morera y Roan Wilson.

Mientras tanto, en la delantera fueron convocados Carlos Mora, Josimar Alcocer, Josimar Méndez, Kenyel Michel y Manfred Ugalde.

Otro de los aspectos destacados de la lista es la presencia de siete futbolistas que militan en el extranjero.

Patrick Sequeira, del Casa Pia de Portugal; Francisco Calvo, del Club Nacional de Uruguay; Juan Pablo Vargas, del Puebla de México; Kenay Myrie, del FC Copenhagen de Dinamarca; Carlos Mora, del CS Universitatea Craiova de Rumanía; Josimar Alcocer, del Sparta de Praga de República Checa, y Manfred Ugalde, del Spartak de Moscú de Rusia, representan al grupo de legionarios.

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La convocatoria también refleja la presencia de futbolistas de los principales clubes del campeonato nacional, con Alajuelense como el equipo que más jugadores aporta.

Costa Rica tendrá primero el compromiso ante Ecuador, el viernes 13 de noviembre, en Quito. Posteriormente, se enfrentará a Argentina el martes 17 de noviembre, en Córdoba.

La Tricolor tendrá dos exigentes pruebas internacionales ante rivales sudamericanos, en una oportunidad para que Bryan Ruiz evalúe sus alternativas y continúe con su proceso al frente de la Selección Nacional.