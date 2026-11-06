¡Escándalo sexual sacude al presidente de Colombia! Mujer publica video íntimo y hace grave acusación

La excontratista colombiana Deicy Jiménez publicó en redes sociales una grabación en la que, según afirma, aparece junto al expresidente Gustavo Petro, a quien acusa de ofrecerle contratos públicos a cambio de relaciones sexuales durante su mandato.

Publicidad

El exmandatario niega haber utilizado recursos o contrataciones estatales para obtener beneficios personales y sostiene que responderá a las acusaciones en los tribunales.

En 3 puntos La excontratista colombiana Deicy Jiménez publicó en redes sociales una grabación en la que, según afirma, aparece junto al expresidente Gustavo Petro. El exmandatario niega haber utilizado recursos o contrataciones estatales para obtener beneficios personales y sostiene que responderá a las acusaciones en los tribunales. Los señalamientos de Jiménez corresponden a su versión de los hechos y no constituyen una responsabilidad judicial establecida contra el expresidente.

De acuerdo con la información publicada por CR Hoy, Jiménez, de 26 años, compartió el video el miércoles en su cuenta de Instagram. La grabación dura 54 segundos y muestra a un hombre identificado en esa publicación como Petro dentro de una habitación junto a ella.

La descripción del material señala que ambos conversan y que, hacia el final, él la abraza y la besa. Sin embargo, esas imágenes, por sí solas, no permiten establecer que existiera un intercambio de contratos por relaciones sexuales.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Jiménez asegura que decidió divulgar la grabación para respaldar su versión. Además, solicitó protección para ella y su familia, y manifestó que teme por su seguridad tras hacer públicos los señalamientos.

La mujer también afirmó en una historia de Instagram que permaneció durante 15 horas y 45 minutos en la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, donde rindió declaración sobre el caso.

Según su relato, entregó su teléfono celular para que los investigadores examinen conversaciones, fotografías, videos y otras grabaciones.

Petro, por su parte, rechazó la acusación mediante una publicación en X.

Publicidad

“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”, expresó el exmandatario.

También defendió la capacidad y el esfuerzo de las mujeres que trabajaron durante su administración, y sostuvo que el material divulgado no había sido examinado por un perito ni valorado por un juez.

Los señalamientos de Jiménez corresponden a su versión de los hechos y no constituyen una responsabilidad judicial establecida contra el expresidente.