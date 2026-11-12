Avión que viajaba hacia Costa Rica declara emergencia en pleno océano Atlántico

Un avión de la aerolínea alemana Lufthansa que se dirigía hacia Costa Rica tuvo que interrumpir su recorrido y regresar a Europa este jueves 12 de noviembre, luego de que su tripulación declarara una emergencia mientras sobrevolaba el océano Atlántico.

Se trata del vuelo LH518, operado por un Boeing 787-9 Dreamliner, que había salido del aeropuerto de Fráncfort, Alemania, con destino al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

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La aeronave debía completar un recorrido de aproximadamente 9.355 kilómetros y tenía previsto aterrizar en territorio costarricense durante la tarde de este jueves.

En 3 puntos Un avión de la aerolínea alemana Lufthansa que se dirigía hacia Costa Rica tuvo que interrumpir su recorrido y regresar a Europa este jueves 12 de noviembre. Se trata del vuelo LH518, operado por un Boeing 787-9 Dreamliner, que había salido del aeropuerto de Fráncfort, Alemania, con destino al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela. Se espera que la aerolínea brinde información adicional para esclarecer las circunstancias de la emergencia y las medidas adoptadas para atender a los pasajeros afectados.

Sin embargo, después de varias horas en el aire, cuando sobrevolaba una zona del Atlántico cercana al suroeste del Reino Unido, la tripulación reportó una emergencia y realizó un giro para regresar a territorio europeo.

De acuerdo con los registros de seguimiento aéreo, el avión permaneció durante un periodo realizando maniobras circulares, conocidas como patrones de espera, mientras se desarrollaba la situación.

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La plataforma especializada AIRLIVE confirmó que el vuelo declaró una emergencia sobre territorio francés y reportó su desvío.

Por el momento, no se ha informado oficialmente qué situación obligó a la tripulación a modificar la ruta.

Entre las circunstancias que pueden provocar este tipo de procedimientos se encuentran desperfectos técnicos, emergencias médicas u otras situaciones que requieren atención inmediata. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada para este caso.

Tampoco se ha precisado si se registraron personas afectadas a bordo ni cuándo podrán continuar su viaje los pasajeros.

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El vuelo LH518 forma parte de la conexión directa que mantiene Lufthansa entre Alemania y Costa Rica, una ruta que opera cinco veces por semana durante la temporada 2026-2027, según información del Instituto Costarricense de Turismo.

Se espera que la aerolínea brinde información adicional para esclarecer las circunstancias de la emergencia y las medidas adoptadas para atender a los pasajeros afectados.