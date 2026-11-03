¡Qué descaro! Lynda Díaz estalla contra noticia falsa que la daba por muerta junto a su hija Coco Roper

La empresaria y expresentadora costarricense expresó su indignación después de descubrir que una publicación en redes sociales utilizó fotografías suyas y de su hija para vincularlas falsamente con un accidente aéreo ocurrido en Florida, Estados Unidos.

Una publicación que circuló en redes sociales provocó la indignación de la empresaria costarricense Lynda Díaz, luego de que su nombre y el de su hija, Nicole “Coco” Roper, aparecieran vinculados falsamente con un accidente aéreo que dejó nueve personas fallecidas en Florida, Estados Unidos.

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La situación ocurrió después de que un avión privado se estrellara el domingo 1.º de noviembre en el condado de Palm Beach, una tragedia que rápidamente comenzó a generar información y reacciones en distintas plataformas digitales.

Sin embargo, entre las publicaciones relacionadas con el accidente apareció una imagen de Lynda y Coco que las presentaba como supuestas víctimas mortales del siniestro.

En 3 puntos La empresaria y expresentadora costarricense expresó su indignación después de descubrir que una publicación en redes sociales utilizó fotografías suyas y de su hija para vincularlas falsamente con un accidente aéreo ocurrido en Florida. Una publicación que circuló en redes sociales provocó la indignación de la empresaria costarricense Lynda Díaz, luego de que su nombre y el de su hija, Nicole “Coco” Roper. Mientras las autoridades investigan la tragedia ocurrida en Florida, Lynda Díaz y su hija Coco Roper continúan ajenas al accidente y la empresaria ha pedido detener la difusión de la publicación engañosa.

La información era completamente falsa: ninguna de las dos viajaba en la aeronave ni estuvo involucrada en el accidente.

Al descubrir que sus fotografías estaban siendo utilizadas para difundir información falsa, la expresentadora de televisión decidió pronunciarse públicamente.

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A través de sus historias de Instagram, Díaz compartió una captura de pantalla de la publicación y pidió a sus seguidores que denunciaran el contenido.

“Por favor reporten esto, nos dan como víctimas del accidente aéreo en Florida. Qué descaro”, expresó la empresaria.

Su reacción fue recogida por medios nacionales como La Nación, La Teja y Diario Extra, que documentaron el desmentido difundido por la costarricense.

Con su mensaje, Lynda dejó claro que tanto ella como su hija se encuentran bien y que la publicación estaba utilizando indebidamente sus imágenes.

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De acuerdo con lo publicado por La Teja, la fotografía de ambas apareció en una publicación de una página identificada como Aviación Venezolana.

El contenido hacía referencia a la supuesta identificación de las nueve personas fallecidas en el accidente de un avión Learjet 60 en Florida.

Lo preocupante fue que la publicación incorporó una imagen de Lynda Díaz y Coco Roper, creando una asociación falsa entre ambas mujeres y las víctimas de la tragedia.

La empresaria decidió exponer la situación para evitar que el contenido continuara propagándose y generando confusión.

El accidente aéreo que originó la confusión

El hecho al que hacía referencia la publicación ocurrió el domingo 1.º de noviembre, cuando una aeronave privada Learjet 60 se precipitó en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida.

Según los reportes difundidos sobre el accidente, nueve personas fallecieron.

Las autoridades estadounidenses iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Aunque se trató de una tragedia real, la publicación que incluía las fotografías de Lynda y Coco difundía una identificación falsa de las víctimas.

Es importante distinguir ambos hechos: el accidente ocurrió, pero Lynda Díaz y su hija no tuvieron ninguna relación con él.

Las noticias falsas también afectan a las figuras públicas

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una problemática cada vez más frecuente en las plataformas digitales: la circulación de información engañosa que utiliza fotografías y nombres de personas conocidas para captar la atención.

En situaciones relacionadas con accidentes, fallecimientos o emergencias, este tipo de publicaciones puede generar preocupación entre familiares, amigos y seguidores, especialmente cuando se presenta como información confirmada.

El caso de Lynda Díaz demuestra la importancia de verificar la procedencia de las publicaciones antes de compartirlas, particularmente cuando involucran hechos sensibles.

La empresaria fue contundente al desmentir la información y solicitar que se reportara la publicación.

Su aclaración permitió establecer que ni ella ni Coco Roper formaban parte de las víctimas del accidente aéreo.

La situación también dejó una reflexión sobre la responsabilidad que implica compartir contenido en redes sociales, donde una fotografía utilizada fuera de contexto puede convertirse rápidamente en una noticia falsa.

Mientras las autoridades investigan la tragedia ocurrida en Florida, Lynda Díaz y su hija Coco Roper continúan ajenas al accidente y la empresaria ha pedido detener la difusión de la publicación engañosa.