“Puñoterapia” para que aprenda: Vecinos toman la justicia en sus manos ante un asaltante

La reacción de vecinos y familiares evitó que dos hombres escaparan juntos después de un aparente asalto contra una mujer en la Urbanización La Torre, en Tres Ríos de La Unión, Cartago.

Publicidad

En 3 puntos La reacción de vecinos y familiares evitó que dos hombres escaparan juntos después de un aparente asalto contra una mujer en la Urbanización La Torre, en Tres Ríos de La Unión, Cartago. Según la información suministrada, los sospechosos viajaban en una motocicleta cuando interceptaron a la víctima. El caso pone nuevamente sobre la mesa la preocupación de los residentes por la seguridad en la comunidad.

Según la información suministrada, los sospechosos viajaban en una motocicleta cuando interceptaron a la víctima. En apariencia, uno de ellos la amenazó con un arma blanca y le quitó el bolso y el teléfono celular.

Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a quienes se encontraban cerca. Varias personas salieron de sus viviendas y acudieron a ayudarla, lo que provocó que los sujetos intentaran huir.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El hombre que conducía la motocicleta logró escapar del sitio. Sin embargo, el otro sospechoso fue retenido por los vecinos después de un forcejeo.

Una vez reducido, el presunto asaltante recibió una golpiza por parte de varias personas de la comunidad, que reaccionaron violentamente tras lo ocurrido. Posteriormente, el sujeto quedó detenido.

Los vecinos indicaron que la urbanización cuenta con alrededor de 18 cámaras de vigilancia. Las grabaciones podrían aportar información para reconstruir el asalto e intentar identificar al segundo sospechoso que logró escapar.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la preocupación de los residentes por la seguridad en la comunidad. Las circunstancias del hecho y la eventual participación de ambos sujetos deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.