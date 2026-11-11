Miembros de estructura narco en Cartago condenados a pasar años tras las rejas

Dos hombres fueron condenados a penas de prisión por dedicarse a la venta de drogas en Turrialba, luego de que el Tribunal Penal de ese cantón los encontrara responsables del delito.

La sentencia se dictó la tarde de este miércoles. Los imputados, de apellidos Matamoros y Salvatierra, recibieron penas distintas: el primero deberá cumplir 12 años de cárcel, mientras que al segundo se le impusieron ocho años de prisión.

Publicidad

En 3 puntos Dos hombres fueron condenados a penas de prisión por dedicarse a la venta de drogas en Turrialba, luego de que el Tribunal Penal de ese cantón los encontrara responsables del delito. La sentencia se dictó la tarde de este miércoles. Con la resolución del Tribunal Penal de Turrialba, ambos hombres recibieron penas de cárcel por su participación en el delito de venta de drogas.

De acuerdo con la investigación, ambos habrían formado parte de una estructura delictiva dedicada a conseguir, mantener y distribuir estupefacientes en distintos puntos de Turrialba.

Las autoridades determinaron que la droga que comercializaban presuntamente era adquirida en sectores costeros de la provincia de Limón y posteriormente trasladada hasta el cantón cartaginés para su venta.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El caso se desarrolló a partir de labores policiales que incluyeron investigaciones, vigilancias y seguimientos. Esas diligencias permitieron a las autoridades identificar las presuntas actividades ilícitas y vincular a los ahora condenados con el negocio de distribución de drogas.

La detención de Matamoros y Salvatierra se realizó en abril de 2025. Durante los procedimientos, las autoridades también decomisaron evidencia que los relacionó con las ventas investigadas.

Con la resolución del Tribunal Penal de Turrialba, ambos hombres recibieron penas de cárcel por su participación en el delito de venta de drogas.