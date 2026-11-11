Abogada detenida por dar psicotrópicos ocultos en un confite a su cliente en medio de un juicio

Una abogada que participa en la defensa de uno de los acusados en el caso Imperio fue detenida este miércoles por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que presuntamente le entregara dos pastillas psicotrópicas a su representado durante una audiencia en los Tribunales de San José.

La mujer, de apellido Salomón, habría ingresado los medicamentos a la sala donde se desarrolla el debate y, en apariencia, se los pasó al imputado ocultos en un envoltorio de confite.

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En 3 puntos Una abogada que participa en la defensa de uno de los acusados en el caso Imperio fue detenida este miércoles por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La mujer, de apellido Salomón, habría ingresado los medicamentos a la sala donde se desarrolla el debate y, en apariencia, se los pasó al imputado ocultos en un envoltorio de confite. La detención de la abogada se produjo en medio de ese debate judicial.

La situación llamó la atención de los agentes de la Sección de Cárceles, quienes detectaron un comportamiento que consideraron inusual entre la defensora y el acusado. A partir de esa observación, revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la sala de juicio.

Según la información suministrada, las imágenes permitieron observar la aparente entrega de las pastillas. Posteriormente, los oficiales revisaron al imputado y decomisaron los dos medicamentos.

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Tras esas diligencias, los agentes detuvieron a Salomón como sospechosa del presunto delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos.

El hecho ocurrió mientras se desarrolla el juicio contra una organización dedicada, presuntamente, al narcotráfico y que, de acuerdo con las investigaciones del OIJ y la Fiscalía, habría sido liderada por Luis Ricardo Rodríguez Chaves, conocido como alias Pioja.

Las autoridades señalan a Rodríguez Chaves como sospechoso de encabezar una estructura criminal que habría operado desde aproximadamente el año 2002, principalmente en el sector de Hatillo, en San José.

La detención de la abogada se produjo en medio de ese debate judicial. La investigación deberá determinar las circunstancias de la presunta entrega y la eventual responsabilidad de la defensora.