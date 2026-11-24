La puertorriqueña de 27 años conquistó la sexta corona universal para su país durante la edición número 75 del certamen internacional de belleza.

Puerto Rico está de fiesta. Jennifer Barreto se convirtió en la nueva Miss Universo 2026 durante la gran final celebrada este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

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La representante del país anfitrión conquistó el título frente a su propio público, tras superar las diferentes etapas de la competencia, que reunió a 116 candidatas de distintas partes del mundo.

Según informó el medio peruano El Comercio, Barreto se convirtió en la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, quien obtuvo la corona universal en 2025.

En 3 puntos La puertorriqueña de 27 años conquistó la sexta corona universal para su país durante la edición número 75 del certamen internacional de belleza. Puerto Rico está de fiesta. Jennifer Barreto se convirtió en la nueva Miss Universo 2026 durante la gran final celebrada este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. Ahora, Jennifer Barreto iniciará una nueva etapa como representante internacional de la organización, con una agenda de compromisos, actividades sociales y apariciones públicas durante su reinado.

Con este triunfo, Puerto Rico suma su sexta corona de Miss Universo, 20 años después de la victoria de Zuleyka Rivera en 2006.

¿Quién es Jennifer Barreto, la nueva Miss Universo?

Jennifer Barreto tiene 27 años, nació en Mayagüez, Puerto Rico, y cuenta con formación profesional en psicología y trabajo social.

Además de su trayectoria en los concursos de belleza, es madre y esposa, aspectos de su vida que ha reivindicado durante su participación en el certamen.

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Entre sus principales propósitos se encuentran impulsar conversaciones sobre la salud mental y demostrar que la maternidad, el crecimiento profesional y el liderazgo femenino pueden coexistir.

Las cinco finalistas de Miss Universo 2026

Durante la última etapa de la competencia, las representantes de los siguientes países disputaron la corona universal:

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Una corona que conmemora 75 años de historia

La nueva soberana universal recibió una joya especialmente diseñada para conmemorar el aniversario de diamante de Miss Universo.

La corona, denominada “El resplandor de un legado eterno”, fue elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3.150 diamantes. Su diseño estuvo a cargo del joyero venezolano George Wittels, en colaboración con Maison d’Or.

Ahora, Jennifer Barreto iniciará una nueva etapa como representante internacional de la organización, con una agenda de compromisos, actividades sociales y apariciones públicas durante su reinado.

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