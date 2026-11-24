La representante costarricense logró avanzar a la primera ronda de clasificación del certamen internacional y mantiene viva la ilusión de conquistar la primera corona universal para el país.

¡Costa Rica celebra! Mariale Acosta logró posicionarse entre las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026, durante la gran final que se celebra este martes 24 de noviembre en Puerto Rico.

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La representante nacional consiguió superar el primer corte de la edición número 75 del certamen de belleza, dando un importante paso en su camino hacia la corona universal.

En 3 puntos La representante costarricense logró avanzar a la primera ronda de clasificación del certamen internacional y mantiene viva la ilusión de conquistar la primera corona universal para el país. ¡Costa Rica celebra! Mariale Acosta logró posicionarse entre las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026, durante la gran final que se celebra este martes 24 de noviembre en Puerto Rico. La gran final continúa en desarrollo y los ojos de los costarricenses están puestos en Mariale Acosta, quien mantiene viva la esperanza de hacer historia para el país.

Su clasificación llega después de varios días de competencia, en los que la costarricense destacó por su elegancia, seguridad sobre la pasarela y compañerismo con las demás participantes.

Mariale mantiene vivo el sueño de Costa Rica

Durante su participación en Miss Universo, Acosta ha llamado la atención por sus presentaciones, entre ellas su desfile en traje nacional y su vestido de gala inspirado en la orquídea.

Incluso, previo a la gran final, la representante de México manifestó públicamente que le encantaría ver a Costa Rica conquistar la corona, destacando la calidad humana de la candidata nacional.

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Ahora, Mariale deberá continuar demostrando sus habilidades sobre el escenario para conseguir un lugar en la siguiente ronda de clasificación.

Costa Rica nunca ha conquistado la corona de Miss Universo, por lo que cada avance de la representante nacional aumenta la expectativa entre los seguidores del certamen.

La gran final continúa en desarrollo y los ojos de los costarricenses están puestos en Mariale Acosta, quien mantiene viva la esperanza de hacer historia para el país.

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