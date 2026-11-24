Por primera vez en la historia, el país recibiría la edición número 76 del reconocido certamen internacional de belleza, convirtiéndose en el epicentro de la atención mundial.

Costa Rica se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia de los concursos de belleza al convertirse en la sede de Miss Universo 2027.

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La noticia, anunciada durante la gran final de la edición número 75 del certamen, celebrada este martes 24 de noviembre en Puerto Rico, marcaría un acontecimiento sin precedentes para el país.

Costa Rica tendría la oportunidad de recibir a representantes de diferentes países, así como a personalidades del entretenimiento, diseñadores, medios de comunicación internacionales y seguidores de los concursos de belleza.

En 3 puntos Por primera vez en la historia, el país recibiría la edición número 76 del reconocido certamen internacional de belleza, convirtiéndose en el epicentro de la atención mundial. Costa Rica se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia de los concursos de belleza al convertirse en la sede de Miss Universo 2027. De esta manera, el país se encamina hacia uno de los acontecimientos internacionales más importantes de su historia en materia de entretenimiento y concursos de belleza.

Una oportunidad para proyectar a Costa Rica ante el mundo

Más allá del espectáculo y la celebración de la belleza, la realización de Miss Universo en territorio nacional representa una importante oportunidad para promocionar internacionalmente los atractivos turísticos, la riqueza cultural y la biodiversidad que caracterizan al país.

Sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte, la moda y el entretenimiento podrían verse beneficiados por la llegada de visitantes internacionales y las actividades relacionadas con el certamen.

Un proyecto que se venía gestando desde hace meses

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La posibilidad de que Costa Rica se convirtiera en anfitriona de Miss Universo había tomado fuerza durante los últimos meses, tras diversos acercamientos entre Casa Presidencial y la organización nacional del concurso.

El pasado 21 de noviembre, El Observador adelantó la noticia, citando a tres fuentes vinculadas con la organización del certamen y cercanas a Casa Presidencial.

La iniciativa también había recibido el respaldo de la presidenta de la República, Laura Fernández, quien anteriormente manifestó su interés en que el país acogiera una edición internacional del concurso.

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Costa Rica se prepara para recibir al universo

La edición número 76 del certamen abriría una nueva etapa para Costa Rica, que tendría la oportunidad de mostrar al mundo mucho más que sus reconocidos paisajes naturales.

La expectativa ahora gira en torno a las fechas, el recinto que albergará la competencia y los detalles de la organización.

De esta manera, el país se encamina hacia uno de los acontecimientos internacionales más importantes de su historia en materia de entretenimiento y concursos de belleza.

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