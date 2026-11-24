Mariale Acosta culminó su participación en el certamen internacional tras posicionarse entre las 30 semifinalistas, dejando en alto el nombre de Costa Rica.

El sueño de conquistar la primera corona de Miss Universo para Costa Rica llegó a su fin este martes 24 de noviembre, luego de que Mariale Acosta no lograra avanzar al Top 12 del certamen internacional de belleza, celebrado en Puerto Rico.

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La representante nacional había conseguido superar el primer corte de la competencia, posicionándose entre las 30 semifinalistas de la edición número 75 de Miss Universo.

En 3 puntos Mariale Acosta culminó su participación en el certamen internacional tras posicionarse entre las 30 semifinalistas, dejando en alto el nombre de Costa Rica. El sueño de conquistar la primera corona de Miss Universo para Costa Rica llegó a su fin este martes 24 de noviembre, luego de que Mariale Acosta no lograra avanzar al Top 12 del certamen internacional de belleza, celebrado en Puerto Rico. Por su parte, Mariale Acosta se despide de la competencia tras representar al país en uno de los escenarios más importantes de los concursos de belleza a nivel mundial.

Sin embargo, durante el anuncio de las 12 candidatas que continuarían en la lucha por la corona, Costa Rica no fue mencionada.

Una participación que llenó de orgullo a Costa Rica

A lo largo de su paso por Miss Universo 2026, Mariale Acosta destacó por su elegancia, desenvolvimiento sobre el escenario y compañerismo con las demás participantes.

Entre los momentos más destacados de su participación estuvieron su presentación en traje nacional y su desfile con un vestido de gala inspirado en la orquídea.

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Asimismo, la costarricense recibió muestras de admiración de otras candidatas, entre ellas la representante de México, quien manifestó públicamente que le encantaría ver a Costa Rica conquistar la corona universal.

Aunque no logró avanzar a la siguiente etapa, Acosta culmina su participación con el mérito de haber colocado a Costa Rica entre las 30 semifinalistas del certamen.

La gran final de Miss Universo 2026 continúa en Puerto Rico, donde las 12 candidatas clasificadas mantienen viva la ilusión de convertirse en las sucesoras de Fátima Bosch.

Por su parte, Mariale Acosta se despide de la competencia tras representar al país en uno de los escenarios más importantes de los concursos de belleza a nivel mundial.

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