Prueba práctica de manejo se podrá realizar sin cita estas fechas

Las personas que necesiten obtener su licencia de conducir tendrán una oportunidad para realizar la prueba práctica sin cita previa entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre en la sede de Ciudad Vial, en San José.

Durante esos cuatro días, los interesados tampoco necesitarán ingresar al sistema de reserva para conseguir un espacio, pues la atención se brindará directamente en las instalaciones, en horario ampliado de 7 a. m. a 5 p. m.

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La jornada se organizará de acuerdo con el tipo de licencia. El lunes 30 de noviembre y el martes 1.° de diciembre, feriado nacional, se atenderán las pruebas para automóviles correspondientes a la categoría B1.

En 3 puntos Las personas que necesiten obtener su licencia de conducir tendrán una oportunidad para realizar la prueba práctica sin cita previa entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre en la sede de Ciudad Vial, en San José. Durante esos cuatro días, los interesados tampoco necesitarán ingresar al sistema de reserva para conseguir un espacio, pues la atención se brindará directamente en las instalaciones. La atención sin cita estará limitada a las fechas y categorías establecidas para esta jornada especial en Ciudad Vial.

Por su parte, quienes busquen obtener una licencia para motocicleta podrán presentarse el miércoles 2 y el jueves 3 de diciembre. En esas fechas se realizarán las evaluaciones para las categorías A1, A2 y A3.

Aunque no será necesario contar con una cita, las personas deberán cumplir con una serie de condiciones y presentar los documentos correspondientes para poder efectuar la evaluación.

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* Tener aprobada la prueba teórica de manejo.

* Llevar los documentos del vehículo que se utilizará en la prueba: derecho de circulación y tarjeta de inspección técnica vehicular.

* Presentar el comprobante de pago de los ₡5.000 correspondientes a la prueba. El monto puede cancelarse en cualquier entidad financiera autorizada.

Además, los aspirantes no deben tener otra cita para la prueba práctica previamente matriculada ni encontrarse dentro del periodo de sanción de 20 días hábiles por haber reprobado una evaluación anterior.

La atención sin cita estará limitada a las fechas y categorías establecidas para esta jornada especial en Ciudad Vial.