Costa Rica sorprende a la OCDE: lidera en acceso a la justicia y supera a países desarrollados

Costa Rica se posiciona en el primer lugar entre los países evaluados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en acceso a mecanismos para resolver conflictos legales.

Así lo revela el informe Justice as a Public Service: Delivering Better Outcomes (La justicia como servicio público: logrando mejores resultados), publicado el pasado 6 de octubre.

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Según el estudio, el 61% de las personas que enfrentaron un problema legal en Costa Rica logró acceder a algún mecanismo de solución, como los tribunales de justicia, la mediación o el arbitraje.

Este porcentaje supera considerablemente la mediana de los países evaluados por la OCDE, que alcanza apenas el 42%.

En 3 puntos Costa Rica se posiciona en el primer lugar entre los países evaluados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en acceso a mecanismos para resolver conflictos legales. Así lo revela el informe Justice as a Public Service: Delivering Better Outcomes (La justicia como servicio público: logrando mejores resultados), publicado el pasado 6 de octubre. Aunque los indicadores colocan a Costa Rica en una posición favorable frente a otros países evaluados, las autoridades judiciales insisten en que reducir los tiempos de respuesta y el rezago de expedientes continúa siendo una prioridad.

Los resultados también muestran que siete de cada diez personas consideran que el procedimiento utilizado para atender su conflicto fue justo y equitativo.

Otro dato relevante es que el 80% de quienes concluyeron su proceso aseguró que su problema quedó completamente resuelto, una cifra superior a la mediana internacional del 70%.

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Poder Judicial reconoce que todavía hay mucho por mejorar

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, destacó que los resultados reflejan fortalezas del sistema judicial costarricense, pero reconoció que aún existen retos importantes.

“Las personas deben tener claro que en el Poder Judicial estamos trabajando y tomando acciones concretas para disminuir el rezago y lograr una justicia más rápida y eficiente. Vamos por buen camino, pero todavía tenemos mucho por hacer”, manifestó Vargas.

Uno de los aspectos destacados por la OCDE es que Costa Rica figura entre los únicos tres países participantes, junto con España y Polonia, que cuentan con un mecanismo institucionalizado para evaluar la experiencia de las personas usuarias de los servicios judiciales.

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En el país, esta labor se realiza mediante la Contraloría de Servicios del Poder Judicial.

Las evaluaciones registran un 73% de satisfacción general y un 89% de valoración positiva de la infraestructura física.

Innovación y atención a poblaciones vulnerables

El organismo internacional también reconoce distintas iniciativas desarrolladas por Costa Rica para facilitar el acceso a la justicia.

Entre ellas destacan el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, la planificación institucional a cinco años, la recopilación de información con perspectiva de género y los mecanismos de atención para poblaciones vulnerables.

Asimismo, el estudio menciona los avances en transformación digital y la primera Estrategia Nacional contra los Discursos de Odio en la región.

El informe constituye la primera aplicación transversal del Marco de Medición de Sistemas de Justicia Centrados en las Personas de la OCDE, una metodología que busca evaluar los sistemas judiciales a partir de las experiencias y necesidades reales de la población.

Aunque los indicadores colocan a Costa Rica en una posición favorable frente a otros países evaluados, las autoridades judiciales insisten en que reducir los tiempos de respuesta y el rezago de expedientes continúa siendo una prioridad.