La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, aseguró este lunes que ha recibido información de inteligencia sobre supuestos planes para acabar con su vida, los cuales estarían siendo coordinados desde distintos centros penitenciarios del país.

La gobernante hizo la revelación durante la inauguración del Congreso Internacional Contra las Drogas Sintéticas y el Crimen Organizado, donde afirmó que existen personas privadas de libertad que habrían dado instrucciones para asesinarla.

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En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, aseguró este lunes que ha recibido información de inteligencia sobre supuestos planes para acabar con su vida. La gobernante hizo la revelación durante la inauguración del Congreso Internacional Contra las Drogas Sintéticas y el Crimen Organizado, donde afirmó que existen personas privadas de libertad que habrían dado instrucciones para asesinarla. Por ahora, la información sobre esos presuntos planes se mantiene como una alerta comunicada por la mandataria, sin que se hayan expuesto públicamente mayores elementos que permitan conocer su alcance.

“He recibido reportes de que hay personas en las cárceles que han ordenado mi asesinato”, manifestó Fernández.

La declaración se produce en medio de la tensión generada por las denuncias sobre presuntos maltratos y violaciones de derechos humanos en centros penitenciarios, particularmente tras las inspecciones realizadas recientemente en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).

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En ese contexto, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, ha rechazado los señalamientos de tortura y ha defendido las medidas de seguridad aplicadas en el nuevo establecimiento penitenciario.

Fernández no brindó, en las declaraciones citadas, detalles sobre la identidad de las personas que supuestamente habrían ordenado el atentado, los centros penales desde donde se habrían originado las instrucciones ni las medidas adoptadas a raíz de los reportes de inteligencia.

Por ahora, la información sobre esos presuntos planes se mantiene como una alerta comunicada por la mandataria, sin que se hayan expuesto públicamente mayores elementos que permitan conocer su alcance.