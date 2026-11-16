Ministro de Justicia rechaza denuncias de tortura en el CACCO

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, rechazó las denuncias sobre presuntos actos de tortura y violaciones de derechos humanos en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) y cuestionó el momento en que el fiscal general, Carlo Díaz, y representantes de la Defensoría de los Habitantes realizaron una visita al establecimiento.

En declaraciones a la prensa, Aguilar aseguró que las instituciones de control tienen libertad para inspeccionar las cárceles cuando lo consideren necesario. Sin embargo, dijo que le llamó la atención que la visita se efectuara apenas 18 días después de la apertura del centro.

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El jerarca sostuvo que, según sus registros, esta habría sido la primera visita del fiscal general a un centro penitenciario durante el año y también la primera de la Defensoría en ese periodo.

El ministro cuestionó además la forma en que, según dijo, se desarrolló la inspección. Afirmó que recibió reportes sobre un supuesto trato agresivo e irrespetuoso hacia funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, por lo que aseguró que consultó directamente a la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, sobre lo ocurrido.

En 3 puntos El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, rechazó las denuncias sobre presuntos actos de tortura y violaciones de derechos humanos en el Centro de Alta Contención contra el Crimen… En declaraciones a la prensa, Aguilar aseguró que las instituciones de control tienen libertad para inspeccionar las cárceles cuando lo consideren necesario. Las declaraciones del ministro se producen después de la visita realizada por el fiscal general y representantes de la Defensoría al CACCO.

Aguilar indicó que también le preguntó por la cantidad de visitas que había realizado a centros penales durante el año y que estaba a la espera de una respuesta.

Consultado sobre las denuncias de la Defensoría acerca de presuntos casos de tortura documentados en el CACCO, Aguilar fue categórico en su respuesta.

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“Que es rotundamente falso. Absoluta y completamente falso”, manifestó.

El ministro invitó a las autoridades y a la prensa a visitar el establecimiento y entrevistar a las personas privadas de libertad. No obstante, sostuvo que las quejas de los internos deben analizarse tomando en cuenta que se trata de un centro de alta contención con reglas más estrictas que otros centros penitenciarios.

Entre las medidas mencionó el uso de uniformes, el corte de cabello, las restricciones para las visitas, la visita conyugal y los horarios para salir al sol.

“¿Qué esperamos que digan? Están en una cárcel de alta contención”, expresó.

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Sobre los cuestionamientos relacionados con el corte de cabello y las posibles excepciones por motivos religiosos, Aguilar afirmó que ninguno de los privados de libertad que participaron en las conversaciones con las autoridades mencionó razones de esa naturaleza. Defendió la medida al señalar que responde a criterios de salubridad y seguridad.

Durante la entrevista, Aguilar también se refirió a una presunta amenaza de muerte que habría recibido y que atribuyó a un perfil relacionado con el grupo criminal Los Lara.

El jerarca aseguró que se trata de una situación que se suma a otras amenazas recibidas, cuyo número estimó entre 10 y 12.

Según relató, durante la madrugada se comunicó con Michael Soto, a quien le remitió una captura de pantalla y el enlace del perfil desde el cual habría surgido la amenaza. Aguilar pidió una intervención rápida para identificar a la persona responsable.

El ministro señaló que Soto le respondió que realizarían las diligencias correspondientes, aunque afirmó que desconocía si ya existía una investigación formal por este caso.

También manifestó su inconformidad porque, según dijo, ha recibido otras amenazas sobre las que no le han informado avances.

Al preguntársele si siente temor por su seguridad, Aguilar respondió que no. Aseguró que conocía las posibles consecuencias de las decisiones que tomaría en materia penitenciaria cuando aceptó el cargo.

“Yo tengo convicciones y principios de cómo se llevaría el sistema penitenciario y sabía que esas medidas iban a conllevar estas amenazas”, afirmó.

Las declaraciones del ministro se producen después de la visita realizada por el fiscal general y representantes de la Defensoría al CACCO, durante la cual privados de libertad expusieron denuncias sobre presuntos abusos de autoridad, limitaciones de comunicación y atención médica, entre otros señalamientos que deberán ser investigados.