Proyecto de ley busca elevar la edad mínima para tener y portar armas en Costa Rica

Un proyecto de ley presentado por diputados del oficialismo busca aumentar de 18 a 25 años la edad mínima para tener y portar armas de fuego en Costa Rica, mediante una reforma a la Ley de Armas y Explosivos.

La iniciativa es promovida por el presidente de la Comisión de Seguridad, Gonzalo Ramírez, junto con otros ocho legisladores, y plantea una serie de cambios a los requisitos para acceder a armas de fuego, así como nuevas sanciones por su posesión y comercialización ilegal.

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Nuevas penas y límites para los cargadores

En 3 puntos Un proyecto de ley presentado por diputados del oficialismo busca aumentar de 18 a 25 años la edad mínima para tener y portar armas de fuego en Costa Rica, mediante una reforma a la Ley de Armas y Explosivos. La iniciativa es promovida por el presidente de la Comisión de Seguridad, Gonzalo Ramírez, junto con otros ocho legisladores, y plantea una serie de cambios a los requisitos para acceder a armas de fuego. El proyecto deberá ingresar a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde comenzará su trámite y discusión antes de avanzar en el proceso legislativo.

Entre las principales medidas, el proyecto establecería penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes posean o comercialicen armas, componentes o municiones provenientes de instituciones públicas, siempre que conozcan su origen ilícito.

La sanción aumentaría de seis a diez años de cárcel cuando la persona responsable sea funcionaria pública y aproveche su cargo para cometer el delito, o cuando el arma se destine a la comisión de otro delito.

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La propuesta también limitaría a dos la cantidad de cargadores que puede portar una persona, con un máximo de 17 proyectiles cada uno.

Esta restricción no se aplicaría a los cuerpos policiales, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ni a las empresas de seguridad privada cuando sus integrantes se encuentren en el ejercicio de sus funciones.

Además, quienes soliciten autorización para tener o portar armas tendrían que cumplir con nuevos requisitos, entre ellos exámenes psicológicos, pruebas teóricas y prácticas, y demostrar el origen de los ingresos utilizados para adquirir y mantener las armas.

El texto contempla algunas excepciones al límite de 25 años.

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Una de ellas permitiría que personas mayores de 14 años practiquen tiro deportivo, siempre que cuenten con autorización y acompañamiento de su representante legal.

También se establecería una excepción para mayores de 18 años que necesiten portar armas debido a las funciones que desempeñan en sus trabajos.

En cuanto a los cuerpos policiales, la iniciativa permitiría que unidades especializadas utilicen armas clasificadas como prohibidas durante operativos de alto riesgo contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.

El proyecto deberá ingresar a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde comenzará su trámite y discusión antes de avanzar en el proceso legislativo.