Tras menos de un mes de investigación, capturan a dos vendedores de droga en Siquirres

Dos hombres de apellidos Rayo, de 31 años, y Zúñiga, de 26, fueron detenidos la mañana de este martes durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la localidad de Siquirritos, en Siquirres.

Ambos figuran como sospechosos del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, luego de una investigación relacionada con la aparente venta de drogas en el sector de San Rafael de Siquirres.

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En 3 puntos Dos hombres de apellidos Rayo, de 31 años, y Zúñiga, de 26, fueron detenidos la mañana de este martes durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la localidad de Siquirritos, en Siquirres. Ambos figuran como sospechosos del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, luego de una investigación relacionada con la aparente venta de drogas en el sector de San Rafael de Siquirres. Los dos detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Según la información preliminar del OIJ, las pesquisas comenzaron en octubre de este año, cuando los agentes recibieron información confidencial que señalaba que, supuestamente, el hombre de apellido Rayo se dedicaba a comercializar estupefacientes en esa zona.

A partir de esa alerta, los investigadores desarrollaron diferentes diligencias policiales que les permitieron determinar la aparente actividad ilícita.

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Con la dirección funcional del Ministerio Público, los agentes ejecutaron el allanamiento este martes a partir de las 5 a. m. en una estructura ubicada en Siquirritos.

Durante el operativo detuvieron a Rayo, quien era el principal sospechoso de la investigación, así como a Zúñiga, quien se encontraba en el lugar intervenido.

Además de las capturas, los agentes judiciales decomisaron evidencia que consideran importante para el caso.

Entre lo localizado figura aparente droga tipo crack, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Los dos detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.