Fiscalía ordena nuevas diligencias para identificar a asesinos de Dereck, el niño de 13 años

La Fiscalía de Cartago ordenó nuevas diligencias para recopilar pruebas que permitan identificar a los responsables del ataque armado en el que murió Dereck, un estudiante de 13 años, en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. En el hecho también falleció un hombre adulto.

Entre las acciones dispuestas por el Ministerio Público figuran entrevistas, pruebas de ADN e inspecciones a dos vehículos que podrían aportar información relevante para esclarecer el doble homicidio, según informó Teletica.

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En 3 puntos La Fiscalía de Cartago ordenó nuevas diligencias para recopilar pruebas que permitan identificar a los responsables del ataque armado en el que murió Dereck, un estudiante de 13 años, en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. Entre las acciones dispuestas por el Ministerio Público figuran entrevistas, pruebas de ADN e inspecciones a dos vehículos que podrían aportar información relevante para esclarecer el doble homicidio, según informó Teletica. La investigación continúa abierta bajo el expediente 26-004803-0058-PE, mientras las autoridades desarrollan las diligencias para reunir elementos que permitan esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

Las pruebas de ADN ya fueron realizadas a las cinco personas que habían sido detenidas por la Fuerza Pública en Birrisito, después del ataque. Sin embargo, quedaron en libertad debido a que las primeras diligencias, efectuadas en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no permitieron obtener evidencia que las vinculara directamente con los hechos.

La Fiscalía también ordenó decomisar un vehículo y los teléfonos celulares de sus ocupantes. Además, dispuso inspeccionar ese automotor y otro localizado en la zona de Birrisito.

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“En razón de lo anterior, el Ministerio Público ordenó el decomiso de ese vehículo y los celulares de los ocupantes. Asimismo, procedió a citar a estas personas para que se presentaran ante las autoridades judiciales para la realización de una prueba de ADN, procedimiento que ya se efectuó.

De igual manera, el despacho ordenó avanzar con entrevistas, inspecciones a dos carros (el decomisado durante la detención de estas personas y otro ubicado en la zona de Birrisito), entre otras necesarias para el desarrollo del caso”, explicó la Fiscalía.

Otra de las líneas que analiza la Policía Judicial busca determinar si un préstamo bajo la modalidad conocida como “gota a gota” habría motivado el ataque armado contra dos hermanos.

Durante la agresión murió Dereck, quien caminaba por la acera cuando se produjo la balacera.

La investigación continúa abierta bajo el expediente 26-004803-0058-PE, mientras las autoridades desarrollan las diligencias para reunir elementos que permitan esclarecer el crimen e identificar a los responsables.