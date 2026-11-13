Profesor detenido como sospechoso de contactar a menor con mensajes y fotografías sexuales

Un profesor de 34 años fue detenido la mañana de este viernes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Grecia, como sospechoso del delito de seducción o encuentro con menores por medios electrónicos.

La captura se realizó durante dos allanamientos coordinados con el Ministerio Público. Los agentes intervinieron una vivienda en Poás de la Juela y un centro educativo ubicado en el centro de Grecia, donde el sospechoso laboraba.

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En 3 puntos Un profesor de 34 años fue detenido la mañana de este viernes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Grecia, como sospechoso del delito de seducción o encuentro con menores por medios electrónicos. La captura se realizó durante dos allanamientos coordinados con el Ministerio Público. El hombre figura como sospechoso, por lo que será el proceso judicial el que determine las eventuales responsabilidades penales.

La investigación comenzó a mediados de octubre de este año, después de que una persona menor de edad presuntamente recibiera mensajes con contenido sexual y fotografías de las partes íntimas de un hombre. Ante lo ocurrido, se presentó una denuncia que dio paso a las diligencias judiciales.

A partir de esa información, los investigadores efectuaron diferentes labores para identificar al presunto responsable y reunir elementos que permitieran individualizarlo.

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Una vez avanzada la investigación, el OIJ coordinó con la Fiscalía la ejecución de los allanamientos y la detención del sospechoso, de apellido Murillo.

Durante los operativos, los agentes decomisaron varios indicios que serán analizados como parte del expediente. Entre ellos figuran teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, un arma de fuego y aparente marihuana.

Tras su captura, Murillo fue presentado ante el Ministerio Público junto con el informe policial para que se determine su situación jurídica.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido los contactos con la persona menor de edad y determinar si existen otros elementos relacionados con los hechos.

El hombre figura como sospechoso, por lo que será el proceso judicial el que determine las eventuales responsabilidades penales.