OIJ allana liceo por investigación contra profesor sospechoso de poseer material de abuso sexual infantil

Un operativo judicial realizado la mañana de este viernes 13 de noviembre en el Liceo Experimental Bilingüe de Grecia forma parte de una investigación contra un docente sospechoso de poseer material de abuso sexual infantil.

La administración del centro educativo confirmó la presencia de las autoridades y explicó que el profesor, de apellido Murillo, se incorporó recientemente a la institución para sustituir a una docente que se encuentra incapacitada.

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En 3 puntos Un operativo judicial realizado la mañana de este viernes 13 de noviembre en el Liceo Experimental Bilingüe de Grecia forma parte de una investigación contra un docente sospechoso de poseer material de abuso sexual infantil. La administración del centro educativo confirmó la presencia de las autoridades y explicó que el profesor, de apellido Murillo, se incorporó recientemente a la institución para sustituir a una docente que se encuentra incapacitada. La investigación se mantiene en desarrollo y será responsabilidad de las autoridades judiciales establecer las circunstancias de los hechos y determinar si existe responsabilidad penal por parte del docente.

Según aclaró la dirección, las situaciones que dieron origen a la investigación habrían ocurrido en otro centro educativo. Además, aseguró que, hasta el momento, no tienen conocimiento de estudiantes afectados en el Liceo Experimental Bilingüe de Grecia.

El procedimiento obligó a modificar la programación académica de este viernes. La institución trasladó los exámenes previstos para ese día al lunes 16 de noviembre, a partir de las 7 a. m.

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Entre las evaluaciones reprogramadas se encuentra la prueba de Ciencias correspondiente al grupo 7-1.

Colegio pide colaboración de las familias

A través de un comunicado, la dirección también solicitó a los encargados conversar con sus hijos sobre el tema y comunicar a las autoridades cualquier información que pueda resultar relevante para la investigación.

Consultado sobre el caso, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que las diligencias continúan y que, por el momento, no cuenta con detalles oficiales adicionales.

La investigación se mantiene en desarrollo y será responsabilidad de las autoridades judiciales establecer las circunstancias de los hechos y determinar si existe responsabilidad penal por parte del docente.