Guardacostas y DEA interceptan lancha con casi dos toneladas de marihuana en el Pacífico Sur

Un cargamento de 1.923 kilogramos de marihuana fue decomisado por las autoridades costarricenses durante la intercepción de una lancha rápida en aguas del Pacífico Sur, en un operativo coordinado con organismos internacionales.

La embarcación fue ubicada a 118 millas náuticas al sur de Cabo Matapalo, donde oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas detuvieron a sus dos tripulantes.

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Los sospechosos son un ecuatoriano de apellidos Castillo Zambrano, quien viajaba como capitán de la nave, y un nicaragüense apellidado Pictan Siu.

En 3 puntos Un cargamento de 1.923 kilogramos de marihuana fue decomisado por las autoridades costarricenses durante la intercepción de una lancha rápida en aguas del Pacífico Sur, en un operativo coordinado con organismos internacionales. La embarcación fue ubicada a 118 millas náuticas al sur de Cabo Matapalo, donde oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas detuvieron a sus dos tripulantes. Los dos hombres quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales para el trámite correspondiente.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, la lancha no tenía matrícula ni bandera y estaba equipada con dos motores de 200 caballos de fuerza. Además, transportaba ocho estañones de combustible, lo que le permitía realizar desplazamientos de larga distancia.

Una vez interceptada, la embarcación fue trasladada junto con los detenidos y el cargamento hasta el puerto de Golfito, donde las autoridades realizaron las diligencias para determinar la cantidad de droga transportada.

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El resultado fue el decomiso de 1.923 kilogramos de marihuana, es decir, casi dos toneladas de estupefacientes.

La acción policial fue coordinada con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur estadounidense y la Armada de Colombia. También se contó con el apoyo de una aeronave de Estados Unidos.

En Costa Rica participaron, además de Guardacostas, agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

Este es el segundo caso de una embarcación cargada con drogas interceptada en el Pacífico durante esta semana, según informó Seguridad Pública.

Los dos hombres quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales para el trámite correspondiente.