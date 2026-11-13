Madre de embarazada asesinada en Turrialba huyó gravemente herida y recorrió 500 metros para pedir auxilio

Nuevos y desgarradores detalles comienzan a conocerse sobre el aparente femicidio ocurrido este viernes 13 de noviembre en Grano de Oro de Turrialba, Cartago, donde una joven de 23 años, que se encontraba embarazada, murió tras ser atacada presuntamente por su pareja sentimental.

Según información preliminar que ha trascendido sobre el caso, la mujer habría recibido varias heridas de machete, entre ellas una en el abdomen, durante una discusión con su pareja.

Publicidad

Nuevas versiones apuntan a que la víctima tendría seis meses de gestación.

En 3 puntos Nuevos y desgarradores detalles comienzan a conocerse sobre el aparente femicidio ocurrido este viernes 13 de noviembre en Grano de Oro de Turrialba, Cartago, donde una joven de 23 años, que se encontraba embarazada. Según información preliminar que ha trascendido sobre el caso, la mujer habría recibido varias heridas de machete, entre ellas una en el abdomen, durante una discusión con su pareja. La tragedia ha dejado a una joven embarazada sin vida y a su madre gravemente herida, en un hecho que vuelve a poner de manifiesto las consecuencias más extremas de la violencia contra las mujeres.

Uno de los aspectos más dramáticos de esta tragedia es que, aparentemente, la joven permaneció con vida durante aproximadamente dos horas después de la agresión, mientras se esperaba la llegada de los cuerpos de emergencia a esta comunidad de difícil acceso.

Durante el violento ataque, la madre de la joven habría intervenido para intentar defenderla. Sin embargo, también fue agredida con el machete y sufrió una profunda herida en el abdomen, que, según las versiones recibidas, mediría aproximadamente 35 centímetros.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Pese a encontrarse gravemente herida y ensangrentada, la mujer habría conseguido escapar del lugar para buscar auxilio.

Según el relato preliminar, logró desplazarse aproximadamente 500 metros hasta una vivienda cercana, donde finalmente fue auxiliada por otras personas, cuando sus fuerzas comenzaban a agotarse.

Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja Costarricense, oficiales de la Fuerza Pública y personal de apoyo de Traslados Solidarios.

La segunda mujer fue reportada inicialmente en condición grave y trasladada hacia el Hospital William Allen de Turrialba. Su estado actual está pendiente de confirmación.

Publicidad

Presunto agresor habría escapado hacia las montañas

Versiones extraoficiales señalan que el sospechoso habría escapado hacia una zona montañosa cercana a Nimari y San Joaquín. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar el paradero del presunto responsable.

La tragedia ha dejado a una joven embarazada sin vida y a su madre gravemente herida, en un hecho que vuelve a poner de manifiesto las consecuencias más extremas de la violencia contra las mujeres.