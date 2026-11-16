La presidenta de la República, Laura Fernández, condenó el asesinato del periodista Camilo Rodríguez y aseguró que instruyó a todos los cuerpos policiales para que colaboren con las autoridades judiciales en la investigación del homicidio.

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En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández, condenó el asesinato del periodista Camilo Rodríguez y aseguró que instruyó a todos los cuerpos policiales para que colaboren con las autoridades judiciales en la investigación del homicidio. La mandataria manifestó su indignación por el crimen y señaló que, independientemente del contenido de las publicaciones o comunicaciones del periodista, el ataque representa una afectación a la libertad de expresión en el país. Las autoridades judiciales mantienen bajo investigación las circunstancias del homicidio y buscan determinar quiénes participaron en el ataque y cuál fue el móvil del crimen.

La mandataria manifestó su indignación por el crimen y señaló que, independientemente del contenido de las publicaciones o comunicaciones del periodista, el ataque representa una afectación a la libertad de expresión en el país.

“Costarricenses, al igual que a todo el pueblo de Costa Rica, me llena de indignación y repudio el cobarde asesinato del comunicador Camilo Rodríguez. Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión”, expresó Fernández.

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La gobernante también indicó que dio instrucciones para que las fuerzas policiales brinden el apoyo necesario durante las diligencias destinadas a esclarecer el caso y llevar ante la justicia a los responsables.

“Como Presidenta de la República he instruido a todos los cuerpos policiales a que brinden apoyo en la investigación para castigar a los asesinos de Camilo”, agregó.

Fernández aprovechó su mensaje para expresar solidaridad con los familiares del comunicador y enviarles sus condolencias en medio del difícil momento que enfrentan.

“Quiero aprovechar para enviar un mensaje solidario a sus familiares. Espero que Dios los llene de paz y de fortaleza en un momento tan duro”, concluyó.

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Rodríguez fue asesinado la tarde de este lunes 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, en un ataque a balazos ocurrido sobre la Ruta 32. La Cruz Roja lo encontró dentro del vehículo que conducía, con múltiples heridas de arma de fuego y sin signos vitales.

Las autoridades judiciales mantienen bajo investigación las circunstancias del homicidio y buscan determinar quiénes participaron en el ataque y cuál fue el móvil del crimen.