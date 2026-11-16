El periodista Camilo Rodríguez rechazó acogerse al programa de protección de víctimas, pese a las amenazas que había recibido y denunciado antes de ser asesinado la tarde de este lunes en Santo Domingo de Heredia.

La información fue confirmada por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, durante una entrevista con Telenoticias.

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En 3 puntos El periodista Camilo Rodríguez rechazó acogerse al programa de protección de víctimas, pese a las amenazas que había recibido y denunciado antes de ser asesinado la tarde de este lunes en Santo Domingo de Heredia. La información fue confirmada por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, durante una entrevista con Telenoticias. Las circunstancias del asesinato y la identidad de las personas responsables deberán ser determinadas mediante la investigación judicial.

Rodríguez fue atacado a balazos cuando se encontraba dentro del vehículo que conducía, sobre la Ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo. Tras recibir la alerta, la Cruz Roja Costarricense desplazó unidades de soporte básico y avanzado para atender la emergencia.

Según explicó Ricardo Arias, vocero del Departamento de Comunicación de la Benemérita, el despacho ingresó a las 3:21 p. m. Los paramédicos llegaron al sitio y encontraron al periodista dentro del automóvil, con heridas de arma de fuego y sin signos vitales.

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La escena quedó bajo responsabilidad de las autoridades policiales.

El dato revelado por el fiscal general añade un elemento relevante sobre el contexto de seguridad que enfrentaba Rodríguez antes del homicidio: aunque había denunciado amenazas, decidió no ingresar al programa de protección de víctimas.

En años recientes, el comunicador había realizado denuncias públicas sobre presuntas estructuras criminales y aseguró que recibió numerosas amenazas contra su vida.

Las circunstancias del asesinato y la identidad de las personas responsables deberán ser determinadas mediante la investigación judicial.