El asesinato del periodista Camilo Rodríguez ocurrió en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, a escasos metros del sitio donde fue asesinado el también comunicador Parmenio Medina, el 7 de julio de 2001.

Ambos crímenes tuvieron lugar en esa comunidad herediana, donde Medina fue atacado a balazos cuando regresaba a su vivienda después de grabar una edición de su programa radiofónico La Patada.

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En 3 puntos El asesinato del periodista Camilo Rodríguez ocurrió en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, a escasos metros del sitio donde fue asesinado el también comunicador Parmenio Medina, el 7 de julio de 2001. Ambos crímenes tuvieron lugar en esa comunidad herediana, donde Medina fue atacado a balazos cuando regresaba a su vivienda después de grabar una edición de su programa radiofónico La Patada. En el caso de Rodríguez, el fiscal general Carlo Díaz confirmó en una entrevista con Telenoticias que el periodista había rechazado acogerse al programa de protección de víctimas, pese a las amenazas que había recibido y denunciado.

En aquel momento, el periodista recibió varios impactos de arma de fuego y murió a consecuencia de las heridas. Según publicaciones de prensa de la época, el ataque ocurrió a unos 25 metros de su casa.

Más de 25 años después, la localidad vuelve a ser escenario del asesinato de un periodista. Rodríguez fue atacado la tarde de este lunes 16 de noviembre mientras conducía un vehículo sobre la Ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo.

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La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte de una persona herida por arma de fuego a las 3:21 p. m. y desplazó ambulancias de soporte básico y avanzado. Al llegar, los paramédicos encontraron al comunicador dentro del automóvil, con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.

El caso de Parmenio Medina marcó la historia del periodismo costarricense. El comunicador, director de La Patada, había realizado denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción en torno a Radio María. Por ese homicidio, en 2007 se dictaron condenas contra el empresario Omar Chaves, señalado como autor intelectual, y Luis Alberto Aguirre, identificado como autor material.

En el caso de Rodríguez, el fiscal general Carlo Díaz confirmó en una entrevista con Telenoticias que el periodista había rechazado acogerse al programa de protección de víctimas, pese a las amenazas que había recibido y denunciado.