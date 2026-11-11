Costa Rica se prepara para darle el último adiós a Leonardo Perucci: estos son los horarios de su despedida

Costa Rica se prepara para despedir a una de las figuras más queridas de su televisión y del teatro nacional. Tras el fallecimiento de Leonardo Perucci, ocurrido este martes 10 de noviembre, se dieron a conocer los detalles de las ceremonias en las que sus seres queridos y seguidores podrán darle el último adiós.

La vela de cuerpo presente se realizará este miércoles 11 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, en la Funeraria del Magisterio, en San José.

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En 3 puntos Costa Rica se prepara para despedir a una de las figuras más queridas de su televisión y del teatro nacional. La vela de cuerpo presente se realizará este miércoles 11 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, en la Funeraria del Magisterio, en San José. Las ceremonias de este miércoles y jueves serán una oportunidad para despedir al hombre que dedicó buena parte de su vida a entretener, enseñar y promover el arte en Costa Rica.

Durante la actividad, familiares, amigos, compañeros del gremio artístico y ciudadanos que siguieron su trayectoria tendrán la oportunidad de acompañar a sus seres queridos y despedirse del reconocido artista.

Asimismo, para este jueves 12 de noviembre está prevista una misa en su memoria, a la 1:30 de la tarde, en la iglesia de San Juan Bosco, según la información divulgada por el programa Calle 7 Informativo.

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Perucci falleció a los 87 años, luego de enfrentar complicaciones de salud. El lunes había sido sometido a un cateterismo debido a una obstrucción en sus arterias coronarias, pero su condición continuó siendo delicada.

De origen chileno, el artista llegó a Costa Rica en 1979 y convirtió al país en su hogar. Durante más de cuatro décadas construyó una destacada carrera como actor, director teatral y presentador de televisión.

Su participación en programas como Fantástico y Giros, así como su extensa trayectoria sobre los escenarios, lo convirtieron en una figura familiar para varias generaciones de costarricenses.

Su partida ha provocado numerosas manifestaciones de cariño y tristeza entre colegas, instituciones culturales y ciudadanos que hoy lamentan la pérdida de uno de los grandes referentes del entretenimiento nacional.

Las ceremonias de este miércoles y jueves serán una oportunidad para despedir al hombre que dedicó buena parte de su vida a entretener, enseñar y promover el arte en Costa Rica.