Mauricio Hoffmann y Majo Ulate pierden juicio contra Diego Bravo: influencer queda absuelto de 15 acusaciones

El juicio que enfrentó a Mauricio Hoffmann y María José “Majo” Ulate contra el influencer Diego Bravo llegó a su fin este miércoles 11 de noviembre, con un resultado desfavorable para la pareja.

El tribunal absolvió a Bravo de los 15 señalamientos por presuntos delitos contra el honor**, por lo que el creador de contenido quedó libre de responsabilidad penal en este proceso.

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La resolución representa un importante revés para Hoffmann y Ulate, quienes habían acudido a la vía judicial al considerar que determinadas manifestaciones del influencer afectaron su honra y reputación.

Durante el proceso, los jueces analizaron un total de 15 señalamientos por presunta difamación, de los cuales siete estaban relacionados con Mauricio Hoffmann y ocho con Majo Ulate.

En 3 puntos El juicio que enfrentó a Mauricio Hoffmann y María José “Majo” Ulate contra el influencer Diego Bravo llegó a su fin este miércoles 11 de noviembre, con un resultado desfavorable para la pareja. El tribunal absolvió a Bravo de los 15 señalamientos por presuntos delitos contra el honor**, por lo que el creador de contenido quedó libre de responsabilidad penal en este proceso. La sentencia pone fin a esta etapa del proceso judicial, aunque queda por determinar si alguna de las partes recurrirá la resolución mediante los mecanismos legales disponibles.

Sin embargo, tras valorar los elementos presentados durante el debate, el tribunal emitió una sentencia absolutoria a favor del acusado.

El resultado contrasta con las pretensiones de los representantes legales de la pareja, quienes durante la etapa de conclusiones solicitaron imponer una pena de 180 días multa por los presuntos delitos.

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Además, reclamaban una indemnización de ₡10 millones por concepto de daño moral, junto con intereses, indexación y el pago de las costas correspondientes.

La defensa de Bravo, encabezada por el abogado Randall Céspedes, presentó sus argumentos finales antes de que el tribunal resolviera el caso.

Un enfrentamiento que llegó a los tribunales

El proceso judicial generó expectativa debido a la popularidad de sus protagonistas y a la controversia surgida por las manifestaciones atribuidas al creador de contenido.

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Durante las audiencias se escucharon testimonios, se analizaron pruebas y ambas partes expusieron sus posiciones ante los jueces.

Incluso, horas antes del cierre del debate, Majo Ulate compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó: “Que sea lo que Dios quiera”.

Finalmente, la decisión judicial favoreció a Diego Bravo, quien resultó absuelto de la totalidad de los señalamientos examinados.

La sentencia pone fin a esta etapa del proceso judicial, aunque queda por determinar si alguna de las partes recurrirá la resolución mediante los mecanismos legales disponibles.