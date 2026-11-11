Majo Ulate reacciona tras perder juicio contra Diego Bravo y lanza este contundente mensaje

María José “Majo” Ulate no dejó pasar mucho tiempo para manifestarse públicamente después del revés judicial que sufrió junto a Mauricio Hoffmann en el juicio que ambos promovieron contra el creador de contenido Diego Bravo.

Este miércoles 11 de noviembre, pocas horas después de conocerse la sentencia absolutoria a favor del influencer, Ulate compartió en sus redes sociales una publicación con un mensaje que llamó la atención por su tono de firmeza y resistencia.

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“Siempre del lado de quienes resisten, nunca del lado de quienes se someten”, decía la frase que publicó la empresaria.

El mensaje apareció luego de que el tribunal absolviera a Bravo de los 15 señalamientos por presunta difamación que enfrentaba a raíz de las acciones legales impulsadas por Ulate y Hoffmann.

En 3 puntos María José “Majo” Ulate no dejó pasar mucho tiempo para manifestarse públicamente después del revés judicial que sufrió junto a Mauricio Hoffmann en el juicio que ambos promovieron contra el creador de contenido Diego Bravo. Este miércoles 11 de noviembre, pocas horas después de conocerse la sentencia absolutoria a favor del influencer. De esta manera, ambos protagonistas expresaron sus primeras reacciones después de una resolución judicial que puso fin al debate oral y dejó un resultado favorable para el influencer.

La publicación no llegó sola. Majo decidió acompañarla con Antipatriarca, una canción de la artista Ana Tijoux que aborda la independencia de las mujeres y el rechazo al sometimiento, la humillación y los intentos de silenciarlas.

La elección musical llamó la atención por el contexto en el que apareció, precisamente después de que la empresaria recibiera un resultado desfavorable en los tribunales.

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La canción transmite un mensaje de autonomía, valentía y resistencia frente a quienes buscan imponer silencio.

Sin embargo, aunque la publicación se realizó después de conocerse la sentencia, Ulate no mencionó directamente a Diego Bravo ni explicó si el mensaje estaba dirigido al influencer o relacionado específicamente con la resolución judicial.

El pronunciamiento de Ulate se produjo luego de que el tribunal desestimara las acusaciones penales contra Bravo.

Durante el juicio se analizaron 15 señalamientos por presunta difamación: ocho relacionados con Majo Ulate y siete con Mauricio Hoffmann.

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Los representantes legales de la pareja habían solicitado una pena de 180 días multa, así como una indemnización de ₡10 millones por daño moral, además de otros rubros económicos.

No obstante, el fallo favoreció al creador de contenido, quien quedó absuelto y no deberá pagar la indemnización solicitada como parte de esa resolución.

Tras conocer el resultado, Bravo conversó con periodistas y aseguró que continuará trabajando con el mismo estilo que lo caracteriza.

“Voy a seguir igual”, expresó cuando le preguntaron si cambiaría su manera de comunicar.

También evitó enviar un mensaje de confrontación a Ulate y Hoffmann.

“No tengo nada que decirles. Mucho gusto, nada más”, respondió.

Mientras Bravo manifestó que su principal deseo era regresar a casa y descansar después de la tensión del proceso, Majo optó por compartir una reflexión sobre la resistencia.

De esta manera, ambos protagonistas expresaron sus primeras reacciones después de una resolución judicial que puso fin al debate oral y dejó un resultado favorable para el influencer.