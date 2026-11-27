Un oficial de la Policía Penitenciaria y sus dos hijos fueron detenidos este viernes durante una investigación por presunta venta de drogas que desarrollaban agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la Zona Norte y San José.

El funcionario, de apellido Vega y de 48 años, fue aprehendido en el Centro de Atención Semi-Institucional ubicado en Guadalupe, Goicoechea, donde trabajaba. Sus hijos, un hombre de 20 años y un adolescente de 16, fueron detenidos en una vivienda de Astúa Pirie, en Cariari de Pococí.

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Los allanamientos se realizaron alrededor de las 11 a. m. y estuvieron a cargo de agentes judiciales destacados en las oficinas del OIJ de Pococí y Guácimo.

En 3 puntos Un oficial de la Policía Penitenciaria y sus dos hijos fueron detenidos este viernes durante una investigación por presunta venta de drogas que desarrollaban agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la Zona Norte y San José. El funcionario, de apellido Vega y de 48 años, fue aprehendido en el Centro de Atención Semi-Institucional ubicado en Guadalupe, Goicoechea, donde trabajaba. El caso continúa bajo investigación para determinar la eventual responsabilidad de cada uno de los tres detenidos.

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó que el oficial tenía más de 25 años de servicio. Su captura se produjo en las instalaciones penitenciarias donde laboraba, luego de que el OIJ solicitara colaboración a la Policía Penitenciaria para obtener información relacionada con el funcionario y facilitar el operativo.

Según el OIJ, el caso comenzó a investigarse en octubre de este año, luego de recibir varias informaciones que señalaban que los tres sospechosos presuntamente se dedicaban a comercializar drogas desde la propiedad allanada en Cariari.

Las pesquisas permitieron establecer una aparente actividad de venta de marihuana, crack y cocaína.

Bajo dirección funcional del Ministerio Público, los agentes ejecutaron las dos intervenciones de este viernes, en las que detuvieron a los tres integrantes de la familia.

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Durante los allanamientos también decomisaron aparente crack y marihuana, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que serán incorporados a la investigación.

Los sospechosos figuran como investigados por el presunto delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, bajo la modalidad de venta de drogas. Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Tras la detención de su funcionario, el Ministerio de Justicia y Paz aseguró que colaboró con las autoridades judiciales y reiteró su posición de cero tolerancia ante cualquier conducta que comprometa la integridad de la Policía Penitenciaria.

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El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas, se refirió a la importancia de mantener la disciplina y el cumplimiento de las normas dentro del cuerpo policial.

“Aquí se respeta el uniforme, se cumplen las reglas y prevalecen el orden, el control y la disciplina. No se encubren irregularidades ni se protege a quienes traicionen la confianza depositada en la función policial”, afirmó Aguilar.

El caso continúa bajo investigación para determinar la eventual responsabilidad de cada uno de los tres detenidos.

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