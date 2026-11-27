La violencia vuelve a golpear a la provincia de Cartago este viernes 27 de noviembre, tras el hallazgo de dos cuerpos sin vida, aparentemente dentro de una vivienda en el cantón de Turrialba.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atienden en estos momentos la alerta, por lo que todavía se desconocen las circunstancias en las que fallecieron las dos personas.

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En 3 puntos La violencia vuelve a golpear a la provincia de Cartago este viernes 27 de noviembre, tras el hallazgo de dos cuerpos sin vida, aparentemente dentro de una vivienda en el cantón de Turrialba. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atienden en estos momentos la alerta, por lo que todavía se desconocen las circunstancias en las que fallecieron las dos personas. Las autoridades judiciales deberán determinar qué sucedió en el inmueble y esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de ambas personas.

De momento, tampoco han trascendido las identidades de las víctimas ni las causas de muerte.

De confirmarse que se trata de un doble homicidio, Cartago alcanzaría los 71 asesinatos en lo que va del 2026, una cifra que evidencia el fuerte incremento de la violencia en la provincia.

El territorio cartaginés contabilizó 55 homicidios durante todo el 2025, por lo que, a más de un mes de finalizar el presente año, ya registraría 16 muertes violentas adicionales.

Esto representa un incremento cercano al 29% respecto al año anterior.

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Cartago afronta un año especialmente violento, marcado principalmente por hechos asociados al narcotráfico y las disputas entre organizaciones criminales.

Sin embargo, por ahora se desconoce si lo ocurrido en Turrialba guarda alguna relación con esas actividades delictivas.

Las autoridades judiciales deberán determinar qué sucedió en el inmueble y esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de ambas personas.

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