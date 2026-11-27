Los dos cuerpos localizados este viernes 27 de noviembre dentro de una vivienda en Turrialba se encontraban en avanzado estado de descomposición, según la información preliminar sobre el hallazgo.

El deterioro de los restos apunta a que ambas personas habrían fallecido varios días antes de ser descubiertas. Sin embargo, todavía no se han establecido las fechas exactas de las muertes ni las circunstancias en que ocurrieron.

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En 3 puntos Los dos cuerpos localizados este viernes 27 de noviembre dentro de una vivienda en Turrialba se encontraban en avanzado estado de descomposición, según la información preliminar sobre el hallazgo. El deterioro de los restos apunta a que ambas personas habrían fallecido varios días antes de ser descubiertas. La investigación continúa para determinar qué ocurrió dentro del inmueble y establecer la identidad de las dos personas fallecidas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena para recopilar indicios y desarrollar las diligencias necesarias para esclarecer el caso.

Hasta el momento, tampoco han trascendido las identidades de las víctimas ni las causas de muerte. Estas deberán ser determinadas mediante los estudios forenses correspondientes.

El hallazgo mantiene la atención sobre la provincia de Cartago, que podría alcanzar los 71 homicidios en lo que va del 2026, si se confirma que las dos muertes corresponden a un doble asesinato.

Durante todo el 2025, la provincia contabilizó 55 homicidios, por lo que la cifra preliminar representaría 16 muertes violentas más que en el periodo anterior.

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Por ahora, las autoridades no han confirmado si el caso tiene relación con disputas entre grupos criminales o actividades vinculadas con el narcotráfico.

La investigación continúa para determinar qué ocurrió dentro del inmueble y establecer la identidad de las dos personas fallecidas.

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