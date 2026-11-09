Policía Penitenciaria decomisa celulares, drogas y casi 250 armas blancas en cárceles del país

La Policía Penitenciaria realizó 94 operativos en distintos centros del país durante la última semana, como parte de las acciones de control y revisión dentro del sistema penitenciario.

El balance de decomisos incluye 19 teléfonos celulares, 16 chips, 26 artículos electrónicos y 242 armas blancas, según el reporte de las autoridades.

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Los operativos se desarrollan de manera permanente en las cárceles costarricenses y pueden efectuarse a cualquier hora. Durante estas intervenciones, los oficiales revisan a las personas privadas de libertad y los espacios donde permanecen.

Entre los resultados reportados destacan hallazgos de drogas, objetos utilizados para consumir sustancias, artículos para tatuajes y diferentes herramientas que podrían representar riesgos dentro de los establecimientos.

En 3 puntos La Policía Penitenciaria realizó 94 operativos en distintos centros del país durante la última semana, como parte de las acciones de control y revisión dentro del sistema penitenciario. El balance de decomisos incluye 19 teléfonos celulares, 16 chips, 26 artículos electrónicos y 242 armas blancas, según el reporte de las autoridades. Las autoridades mantienen las inspecciones en los distintos centros penitenciarios como parte de los controles para detectar y retirar objetos prohibidos, sustancias y artículos que puedan comprometer la seguridad dentro de las cárceles.

Hallazgos en siete centros penitenciarios

En el CAI Antonio Bastida Paz, los oficiales decomisaron una pipa y dos juegos de azar.

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En el CAI San José encontraron medio galón de chicha, un frasco de tinta para tatuajes, un gramo de aparente marihuana, seis armas blancas y seis pipas.

Por su parte, en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, la intervención permitió detectar un envoltorio con una sustancia blanca que aparentaba ser clorhidrato de cocaína.

Según el reporte, un privado de libertad regresaba en grupo de una actividad deportiva cuando se agachó para recoger un envoltorio. Al guardarlo en el bolsillo derecho de su pantaloneta, los oficiales intervinieron y revisaron el objeto.

En ese mismo centro también se decomisaron nueve armas blancas, dos pipas, cinco pastillas cuya composición química no ha sido determinada y un encendedor.

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Uno de los decomisos más variados se registró en el CAI Liberia. Allí se localizaron 31 armas punzocortantes, cinco rollos de cable eléctrico con tomacorrientes y otros cinco con enchufes, además de 14 pipas y nueve canfineras.

También se encontraron tijeras, sal, cuatro hélices para abanicos, juegos de naipes y dominó, paquetes de cigarros, espejos, un vaso térmico, dos máquinas hechizas para cortar cabello con conexión eléctrica, un cargador y un celular mini.

En cuanto a las sustancias, los oficiales hallaron 102 envoltorios de papel rayado con aparente marihuana, cuyo peso total fue de 8,95 gramos, así como un envoltorio plástico con aparente cocaína, de 0,80 gramos.

En el CAI Gerardo Rodríguez se decomisaron dos envoltorios confeccionados con cinta adhesiva negra. Tras realizarles varias incisiones, las autoridades detectaron aparentes sustancias ilícitas: clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana. El peso total reportado fue de 392,85 gramos.

En el CAI Jorge de Bravo, las revisiones permitieron localizar nueve artesanías, seis sábanas, tres encendedores, siete trozos de lija, cuatro recipientes con tinta para tatuajes, una canfinera, tres radios dañados y cuatro pipas artesanales. Además, se decomisaron 13 armas blancas y cinco clavos.

Finalmente, en el CAI Terrazas, los oficiales decomisaron a un privado de libertad de apellido Alfaro un envoltorio plástico que contenía 26 paquetes pequeños de papel común con aparente picadura de marihuana, para un peso aproximado de dos gramos.

En ese establecimiento también se encontraron seis armas blancas y nueve pipas.

Las autoridades mantienen las inspecciones en los distintos centros penitenciarios como parte de los controles para detectar y retirar objetos prohibidos, sustancias y artículos que puedan comprometer la seguridad dentro de las cárceles.