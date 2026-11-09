Hospital de Liberia encontró una fórmula para aliviar la saturación de Emergencias

La ocupación del servicio de Emergencias del hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia, disminuyó cerca de un 20% luego de una serie de medidas impulsadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para enfrentar la saturación que afectaba a ese establecimiento.

Las cifras de la institución muestran que entre el 1 y el 21 de octubre el servicio registró un promedio de 111 pacientes por día, con un máximo de 129 personas en una sola jornada. Sin embargo, entre el 22 y el 29 de octubre, el promedio bajó a 89 pacientes diarios.

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La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, atribuyó la reducción al trabajo coordinado entre las autoridades del hospital y las distintas instancias de la institución. La jerarca presentó los resultados este lunes durante una conferencia de prensa.

Además de la disminución en la ocupación, la Caja informó que 85 pacientes ya fueron intervenidos quirúrgicamente y otros 33 tienen una operación programada. La institución también reportó 118 atenciones programadas para personas cuyos casos ya cuentan con una resolución o una ruta quirúrgica definida.

En 3 puntos La ocupación del servicio de Emergencias del hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia. Las cifras de la institución muestran que entre el 1 y el 21 de octubre el servicio registró un promedio de 111 pacientes por día, con un máximo de 129 personas en una sola jornada. La Caja indicó que las acciones en Liberia forman parte de un plan nacional para atender la presión sobre los servicios de Emergencias y procurar que cada paciente reciba atención en el establecimiento y nivel de complejidad que…

La CCSS trabaja en varias modificaciones para ampliar la capacidad de atención del hospital. Entre ellas figura la construcción de un anexo de 237 metros cuadrados junto al servicio de Emergencias, que albergará espacios para la atención de pacientes, toma de muestras, banco de sangre y nutrición.

La institución también recibió una donación de 20 sillones reclinables del hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria, destinados a personas que deben permanecer en observación mientras esperan una cama.

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A esto se suman trabajos para habilitar servicios sanitarios y duchas provisionales en un espacio que anteriormente ocupaba el área de Estadísticas en Salud.

Otro de los cambios previstos permitirá trasladar la consulta externa de Fisiatría a las instalaciones del hospital. El edificio que actualmente utiliza ese servicio se destinaría a atender pacientes de Emergencias clasificados como blancos y verdes, es decir, casos no urgentes o de menor prioridad.

Según la CCSS, estos dos grupos representan el 55% de las atenciones que recibe el servicio y proceden principalmente del cantón de Liberia. La atención se ofrecería en el edificio conocido como CAISOR, de lunes a domingo, incluidos los feriados, entre las 7 a. m. y las 10 p. m.

Traslados y coordinación con otros hospitales

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La estrategia también contempla utilizar la capacidad disponible en otros centros médicos para resolver procedimientos quirúrgicos y facilitar la salida de pacientes del hospital liberiano.

El director de la Red de Servicios de Salud, Gerick Jiménez Pastor, detalló que 27 pacientes fueron derivados al nodo de Desamparados, tres al hospital de Pérez Zeledón y ocho al área de salud de Cañas para recibir atención quirúrgica.

En el caso de ortopedia, se habilitaron dos salas de operaciones para atender fracturas de cadera, fémur y otras lesiones prioritarias. También se coordinan traslados de pacientes hacia otros establecimientos, donde se les realiza la cirugía y posteriormente regresan a su centro de referencia.

La Unidad de Estancia Corta del área de salud de Cañas, que dispone de nueve camas, forma parte de las alternativas para completar tratamientos y mejorar la rotación de camas hospitalarias. Además, está prevista la instalación de un arco en C en la sala de operaciones de ese establecimiento para facilitar determinados procedimientos.

El gerente médico de la CCSS, Marvin Palma Lostalo, señaló que la saturación de Emergencias requiere intervenciones que van más allá de aumentar la cantidad de camas. La estrategia institucional incluye fortalecer la atención en áreas de salud y ebáis, ampliar progresivamente horarios y capacidad resolutiva, agilizar los egresos y mejorar la coordinación entre hospitales.

La Caja indicó que las acciones en Liberia forman parte de un plan nacional para atender la presión sobre los servicios de Emergencias y procurar que cada paciente reciba atención en el establecimiento y nivel de complejidad que corresponda a su condición.