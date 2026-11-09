Adulto mayor de 80 años murió en Los Chiles tras aparente agresión de su cuidadora

Un adulto mayor de 80 años, de apellido Quirós, murió en Los Chiles, Alajuela, luego de un episodio en el que, aparentemente, sufrió agresiones por parte de la mujer que estaba a cargo de su cuidado.

El caso trascendió luego de que una vecina grabara un video en el que se observa a una mujer acercarse al hombre y, aparentemente, agredirlo. En las imágenes también se aprecia cómo lo arrastra bruscamente hacia otro sector de la vivienda.

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En 3 puntos Un adulto mayor de 80 años, de apellido Quirós, murió en Los Chiles, Alajuela, luego de un episodio en el que, aparentemente, sufrió agresiones por parte de la mujer que estaba a cargo de su cuidado. El caso trascendió luego de que una vecina grabara un video en el que se observa a una mujer acercarse al hombre y, aparentemente, agredirlo. El caso deberá ser investigado por las autoridades judiciales para determinar las circunstancias en que murió el adulto mayor y establecer eventuales responsabilidades.

Durante la grabación, la mujer le reclama al adulto mayor mientras intenta que se levante. “¿Cómo hace para venirse?, párese aquí, levántese, no es posible, ¿cuántas veces se lo he dicho?”, se escucha decir.

De acuerdo con la información disponible, la situación habría ocurrido antes de que las autoridades recibieran el aviso y se presentaran en el lugar. Para entonces, el hombre ya no presentaba signos vitales.

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La vecina que grabó el video habría señalado que no sería la primera vez que se presentan situaciones de este tipo; sin embargo, esa circunstancia deberá ser establecida mediante la investigación correspondiente.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el domingo 8 de noviembre sus agentes realizaron el levantamiento del cuerpo del hombre, quien fue identificado con el apellido Quirós.

Por el momento, la información suministrada no precisa la causa de muerte ni confirma si las aparentes agresiones registradas en el video tuvieron relación directa con el fallecimiento.

El caso deberá ser investigado por las autoridades judiciales para determinar las circunstancias en que murió el adulto mayor y establecer eventuales responsabilidades.