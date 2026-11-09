Encuentran paquete de droga abandonado en la playa de un muelle para cruceros

Oficiales de la Fuerza Pública encontraron un paquete con 1.310 gramos de aparente cocaína en una playa ubicada junto al muelle de cruceros, en la Región Pacífico Central.

El hallazgo activó la coordinación con la Policía de Control de Drogas (PCD), cuyos agentes fueron contactados para realizar las diligencias correspondientes con el material decomisado.

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En 3 puntos Oficiales de la Fuerza Pública encontraron un paquete con 1.310 gramos de aparente cocaína en una playa ubicada junto al muelle de cruceros, en la Región Pacífico Central. El hallazgo activó la coordinación con la Policía de Control de Drogas (PCD), cuyos agentes fueron contactados para realizar las diligencias correspondientes con el material decomisado. La Fuerza Pública indicó que mantiene los operativos de vigilancia y prevención en la Región Pacífico Central como parte de las acciones para combatir actividades vinculadas con el narcotráfico y reforzar la seguridad ciudadana.

Además, la Fuerza Pública solicitó apoyo al Servicio Nacional de Guardacostas para revisar el área marítima cercana y determinar si había más paquetes en el sector.

Como parte del operativo, los oficiales también efectuaron un recorrido a pie por la playa. Sin embargo, las inspecciones no permitieron ubicar otros bultos ni elementos que estuvieran relacionados con el hallazgo.

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La presencia del paquete en las cercanías de una terminal de cruceros motivó la intervención de los cuerpos policiales, aunque la información suministrada por las autoridades no precisa su procedencia ni cómo llegó hasta ese punto.

La Fuerza Pública indicó que mantiene los operativos de vigilancia y prevención en la Región Pacífico Central como parte de las acciones para combatir actividades vinculadas con el narcotráfico y reforzar la seguridad ciudadana.