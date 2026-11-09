Policía mata a joven de 23 años que intentó atacarlo con arma blanca dentro de delegación en Heredia

Un joven de 23 años murió luego de recibir varios disparos de un oficial de la Policía Municipal de Heredia, a quien presuntamente intentó atacar con un arma blanca dentro de una delegación policial.

El incidente ocurrió la noche del domingo 8 de noviembre, aproximadamente a las 8:15 p. m., en el sector de Mercedes Sur de Heredia.

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En 3 puntos Un joven de 23 años murió luego de recibir varios disparos de un oficial de la Policía Municipal de Heredia, a quien presuntamente intentó atacar con un arma blanca dentro de una delegación policial. El incidente ocurrió la noche del domingo 8 de noviembre, aproximadamente a las 8:15 p. m., en el sector de Mercedes Sur de Heredia. El caso quedó en conocimiento del OIJ para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento y determinar la secuencia de los hechos.

Según la información preliminar suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre ingresó a las instalaciones policiales y, en determinado momento, sacó un arma blanca con la que habría intentado herir a uno de los oficiales.

Ante la amenaza, los policías le ordenaron en reiteradas ocasiones que bajara el arma y desistiera de su comportamiento. Sin embargo, el sujeto hizo caso omiso a las advertencias.

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Fue entonces cuando uno de los oficiales utilizó su arma de fuego y disparó contra el hombre para repeler el presunto ataque.

El joven resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro médico, donde posteriormente fue declarado sin signos vitales.

Las autoridades judiciales identificaron al fallecido como un hombre de apellido Rodríguez, de 23 años.

El caso quedó en conocimiento del OIJ para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento y determinar la secuencia de los hechos.