Policía llegó a atender denuncia de violencia familiar y terminó descubriendo laboratorio de marihuana

Lo que comenzó como una intervención policial por un presunto caso de violencia intrafamiliar terminó con el descubrimiento de un laboratorio de aparente marihuana y la detención de tres personas en Lagunilla de Ulloa, Heredia.

Oficiales de la Fuerza Pública acudieron a una vivienda para atender la alerta y, al ingresar al inmueble, encontraron a tres sujetos de apellidos Reyes, Noguera y Dimas.

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Durante la intervención, los policías observaron varias plantas de aparente marihuana, herramientas y equipos que llamaron su atención, por lo que solicitaron la presencia de la Policía de Control de Drogas (PCD).

En 3 puntos Lo que comenzó como una intervención policial por un presunto caso de violencia intrafamiliar terminó con el descubrimiento de un laboratorio de aparente marihuana y la detención de tres personas en Lagunilla de Ulloa, Heredia. Oficiales de la Fuerza Pública acudieron a una vivienda para atender la alerta y, al ingresar al inmueble, encontraron a tres sujetos de apellidos Reyes, Noguera y Dimas. Los tres sospechosos, junto con las plantas, el dinero y los equipos decomisados, quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su situación jurídica.

Los agentes antidrogas realizaron una inspección y decomisaron 87 plantas de aparente marihuana, con alturas de entre 21 y 74 centímetros, así como cinco recipientes con aparentes semillas y 58,18 gramos de la misma droga.

También incautaron ₡142.000 en efectivo, ocho ventiladores, dos aires acondicionados y otros equipos que se encontraban dentro de la vivienda.

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Dos sospechosos acumulan 66 aprehensiones

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue el historial policial de dos de los detenidos.

Según la PCD, Noguera registra 37 aprehensiones desde 2015, relacionadas con drogas, amenazas, provocaciones, robo agravado y violencia contra las mujeres.

Por su parte, Dimas acumula 29 aprehensiones desde 2014, por asuntos relacionados con drogas, agresiones físicas, desobediencia, portación ilegal de arma blanca y daños.

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El tercer detenido, de apellido Reyes, también presenta antecedentes policiales por drogas desde 2020.

En total, Noguera y Dimas suman 66 aprehensiones, aunque esto no significa necesariamente que hayan recibido condenas judiciales por todos esos hechos.

Los tres sospechosos, junto con las plantas, el dinero y los equipos decomisados, quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su situación jurídica.