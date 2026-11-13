Policía llegó a atender caso de violencia intrafamiliar y hacen un impresionante descubrimiento que dejó tres detenidos

Una alerta por un presunto caso de violencia intrafamiliar terminó con el hallazgo de un aparente laboratorio para el cultivo de marihuana en una vivienda de Lagunilla de Ulloa, en Heredia.

La intervención comenzó cuando oficiales de la Fuerza Pública ingresaron al inmueble para atender la situación reportada. En el lugar encontraron a tres hombres de apellidos Reyes, Noguera y Dimas, además de plantas que aparentaban ser de marihuana, herramientas y diversos equipos.

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Ante los indicios localizados, los policías coordinaron con la Policía de Control de Drogas (PCD), cuyos agentes asumieron las diligencias relacionadas con el posible cultivo y procesamiento de estupefacientes.

En 3 puntos Una alerta por un presunto caso de violencia intrafamiliar terminó con el hallazgo de un aparente laboratorio para el cultivo de marihuana en una vivienda de Lagunilla de Ulloa, en Heredia. La intervención comenzó cuando oficiales de la Fuerza Pública ingresaron al inmueble para atender la situación reportada. Los tres hombres quedaron a disposición de las autoridades judiciales, junto con los indicios y equipos decomisados.

Durante la intervención, la PCD decomisó 87 plantas de aparente marihuana, con alturas que oscilaban entre los 21 y los 74 centímetros. También incautó cinco recipientes con aparentes semillas de cannabis y 58,18 gramos de esa misma droga.

Entre los artículos encontrados figuran ₡142.000 en efectivo, ocho ventiladores y dos aires acondicionados, además de otros equipos que estaban dentro de la vivienda.

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La información policial señala que dos de los sospechosos acumulan múltiples detenciones previas.

Noguera registra 37 aprehensiones desde 2015 por asuntos relacionados con drogas, provocaciones y amenazas, robo agravado y violencia contra las mujeres.

Dimas, por su parte, figura con 29 detenciones desde 2014 por presuntos casos de drogas, agresión física, desobediencia, portación ilegal de arma blanca y daños.

En cuanto a Reyes, las autoridades reportan antecedentes relacionados con drogas desde 2020.

Los tres hombres quedaron a disposición de las autoridades judiciales, junto con los indicios y equipos decomisados. Corresponderá al Ministerio Público determinar su situación jurídica y las eventuales responsabilidades penales.