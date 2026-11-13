Mujer muere a manos de su pareja en Turrialba: su madre habría resultado herida al intentar defenderla

Una mujer perdió la vida este viernes 13 de noviembre, aparentemente a manos de su pareja sentimental, en un violento hecho registrado en el sector de Grano de Oro, en Turrialba, Cartago.

Según la información preliminar, la pareja habría protagonizado una discusión que terminó en un ataque con arma blanca. Presuntamente, el hombre tomó un machete y comenzó a agredir a la mujer, provocándole heridas que le causaron la muerte.

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En 3 puntos Una mujer perdió la vida este viernes 13 de noviembre, aparentemente a manos de su pareja sentimental, en un violento hecho registrado en el sector de Grano de Oro, en Turrialba, Cartago. Según la información preliminar, la pareja habría protagonizado una discusión que terminó en un ataque con arma blanca. Tampoco ha trascendido información sobre la ubicación o posible detención del presunto agresor.

En medio de la agresión, la madre de la víctima habría intentado intervenir para defender a su hija. Sin embargo, también resultó herida.

De momento, se desconoce la gravedad de las lesiones sufridas por esta segunda mujer, así como la identidad de la fallecida.

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La atención de la emergencia presenta dificultades debido a que el lugar donde ocurrieron los hechos se encuentra en una zona de complicado acceso, aproximadamente a una hora del centro de Turrialba.

Autoridades locales ya se encuentran en el sitio, mientras se espera la llegada de cuerpos de rescate para atender la situación.

Por ahora, la información disponible señala que hay una mujer fallecida y otra herida. Se está a la espera de nuevos detalles sobre su condición y las circunstancias exactas de lo sucedido.

Tampoco ha trascendido información sobre la ubicación o posible detención del presunto agresor.