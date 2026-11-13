Ministro de Justicia explota contra fiscal general por visita sorpresa al CACCO y denuncia “show politiquero”

La sorpresiva visita del fiscal general de la República, Carlo Díaz, al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) provocó una fuerte reacción del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien cuestionó públicamente el operativo y lanzó duras críticas contra el jerarca del Ministerio Público.

Mediante una publicación en sus redes sociales este viernes 13 de noviembre, Aguilar manifestó su molestia por la presencia del fiscal general, acompañado de representantes de la Defensoría de los Habitantes y jueces de ejecución de la pena.

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El ministro aseguró que la visita se realizó sin coordinación previa con su cartera y criticó que también estuvieran presentes medios de comunicación.

En 3 puntos La sorpresiva visita del fiscal general de la República, Carlo Díaz, al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) provocó una fuerte reacción del ministro de Justicia y Paz. Mediante una publicación en sus redes sociales este viernes 13 de noviembre, Aguilar manifestó su molestia por la presencia del fiscal general. Las denuncias que motivaron la visita todavía deben ser verificadas por las autoridades competentes.

“Y, por supuesto, ¡con prensa incluida para montar un espectáculo mediático!”, expresó Aguilar.

El jerarca fue más allá y lanzó un cuestionamiento directo sobre las motivaciones de la inspección.

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“¿Persecución obsesiva y show politiquero?”, escribió.

Aguilar también invitó a la ciudadanía a sacar sus propias conclusiones sobre la actuación del fiscal general y cuestionó de qué lado están las autoridades que participaron en la visita.

La reacción del ministro ocurre mientras representantes de la Fiscalía, la Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otras autoridades realizan una inspección en el centro penitenciario, ubicado en La Reforma, en San Rafael de Alajuela. ameliarueda.com +1

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La diligencia se produce luego de denuncias de familiares de privados de libertad y organizaciones sobre supuestos malos tratos y posibles actos de tortura dentro de las instalaciones. Teletica +1

El objetivo de la visita es conocer las condiciones en las que permanecen los reclusos y verificar el respeto de sus derechos fundamentales.

Sin embargo, para el ministro de Justicia, la forma en que se desarrolló la inspección genera cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones de sus participantes.

Las denuncias que motivaron la visita todavía deben ser verificadas por las autoridades competentes. Hasta el momento no se han comunicado conclusiones oficiales que permitan determinar si existieron las irregularidades señaladas.